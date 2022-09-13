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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:58

Суд признал незаконным наложенный ФАС на "Т Плюс" штраф за манипулирование энергоценами

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы встал на сторону ПАО "Т Плюс" в деле о штрафе, наложенном на компанию Федеральной антимонопольной службой (ФАС), следует из материалов дела, размещенных в картотеке арбитражных дел.

"Признать решения и действия (бездействия) незаконными полностью", - сообщается в карточке дела по итогам прошедшего 13 сентября заседания.

Представители "Т Плюс" и ФАС пока не ответили на запросы "Интерфакса".

"Т Плюс" в суде требовала признать незаконным постановление ФАС о наложении на компанию штрафа в размере 846,5 млн руб. по делу о манипулировании ценами на энергорынке.

В расследовании ФАС речь шла о манипулировании ценами в период с февраля по апрель 2019 г. Ведомство выяснило, что ценовые заявки компании превышали фактические затраты на производство электроэнергии в среднем на 70-90%, "а в отдельных случаях более чем в два раза". Это, в свою очередь, сказывалось на равновесной цене на электроэнергию в зоне свободного перетока "Вятка" первой ценовой зоны, а в дальнейшем - и на стоимости электроэнергии на оптовом энергорынке. Финансовая нагрузка на потребителей в итоге оценочно составляла 66,8 млн руб. в месяц.

Стороны встречались в суде по этому вопросу, в мае Арбитражный суд Москвы признал незаконным и отменил решение и предписание ФАС. Служба планировала подать апелляционную жалобу на это решение суда.

Крупные промышленные потребители электроэнергии в 2019 г. указывали на стремительный рост цен на РСВ. По данным "Совета рынка", на которые тогда ссылалась газета "Коммерсантъ", в первой ценовой зоне в январе энергоцены выросли на 7,6% (до 1,299 тыс. руб. за МВт.ч) относительно предыдущего года, в феврале - на 9,2%, в марте - уже на 14%, в апреле - на 10%. Во второй ценовой зоне (Сибирь) в январе рост составил 13,2% (до 1,034 тыс. руб. за МВт.ч), в феврале - 8,2%, в марте - 10,2%, в апреле - 14%. В "Совете рынка" объясняли это повышением ценового предложения ТЭС в заявках генерирующих компаний.

ФАС Т Плюс
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