Верховный суд отказался рассматривать жалобу ФАС по делу "Т Плюс"

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Верховный суд РФ отказался рассматривать кассационную жалобу ФАС России на решения нижестоящих инстанций в судебном споре с ПАО "Т Плюс", следует из картотеки арбитражных дел.

Соответствующее определение об отказе в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании судебной коллегии ВС РФ было принято 15 февраля, говорится в материалах дела.

Представитель "Т Плюс" не прокомментировал решение.

"В соответствии с ч. 8 ст. 291.6 АПК РФ ФАС России будет подана жалоба на это решение", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ФАС.

"Т Плюс" в суде требовала признать незаконным постановление ФАС о наложении на компанию штрафа в размере 846,5 млн рублей по делу о манипулировании ценами на энергорынке.

В расследовании ФАС речь шла о манипулировании ценами в период с февраля по апрель 2019 года. Ведомство выяснило, что ценовые заявки компании превышали фактические затраты на производство электроэнергии в среднем на 70-90%, "а в отдельных случаях более чем в 2 раза". Это, в свою очередь, сказывалось на равновесной цене на электроэнергию в зоне свободного перетока "Вятка" первой ценовой зоны, а в дальнейшем – и на стоимости электроэнергии на оптовом энергорынке. Финансовая нагрузка на потребителей в итоге оценочно составляла 66,8 млн рублей в месяц.

Стороны встречались в суде по этому вопросу, в мае 2022 года. Арбитражный суд Москвы признал незаконным и отменил решение и предписание ФАС.

Крупные промышленные потребители электроэнергии в 2019 году указывали на стремительный рост цен на РСВ. По данным "Совета рынка", на которые тогда ссылалась газета "Коммерсантъ", в первой ценовой зоне в январе энергоцены выросли на 7,6% (до 1,299 тыс. руб. за МВт.ч) относительно предыдущего года, в феврале - на 9,2%, в марте - уже на 14%, в апреле - на 10%. Во второй ценовой зоне (Сибирь) в январе рост составил 13,2% (до 1,034 тыс. руб. за МВт.ч), в феврале - 8,2%, в марте - 10,2%, в апреле - 14%. В "Совете рынка" объясняли это повышением ценового предложения ТЭС в заявках генерирующих компаний.