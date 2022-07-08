ФАС наложила штраф на "Т Плюс" на 0,85 млрд рублей

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба приняла решение оштрафовать ПАО "Т Плюс" на 0,85 млрд рублей по делу о манипулировании ценами на энергорынке, сообщила служба.

"ПАО "Т Плюс" манипулировало ценами на оптовом рынке электроэнергии и мощности, что является нарушением закона о защите конкуренции", - сообщили в службе. Точная сумма штрафа составит 846,5 млн рублей.

"Т Плюс" оспорит постановление ФАС России о наложении штрафа. В "Т Плюс" удивлены постановлением ФАС России о наложении административного штрафа и размером санкции", - подчеркивается в комментарии компании.

Как напомнили в ФАС, служба в прошлом году выявила, что ценовые заявки компании превышают фактические затраты на производство электроэнергии в среднем на 70-90%, "а в отдельных случаях более чем в 2 раза". Это, в свою очередь, сказывалось на равновесной цене на электроэнергию в зоне свободного перетока "Вятка" первой ценовой зоны, а в дальнейшем – и на стоимости электроэнергии на оптовом энергорынке. Финансовая нагрузка на потребителей в итоге оценочно составляла 66,8 млн руб. в месяц.

Ранее сообщалось, что речь шла о манипулировании ценами в период с февраля по апрель 2019 года. Стороны встречались в суде по этому вопросу, в мае Арбитражный суд Москвы признал незаконным и отменил решение и предписание ФАС России. Служба планировала подать апелляционную жалобу на это решение суда.

В комментарии "Т Плюс", распространенном в пятницу, сообщается, что, по мнению компании, "суд подробно исследовал все обстоятельства и пришел к мотивированным выводам о необоснованности претензий к ПАО "Т Плюс". "ФАС России оспорила вынесенное решение, рассмотрение жалобы состоится уже на следующей неделе. В этой связи действия ФАС России по наложению административного штрафа без окончательного разрешения спора выглядят преждевременными", - отметили в компании.

ПАО "Т Плюс" планирует продолжить "судебную защиту своих прав и законных интересов". "Вынесенный штраф будет оспорен после получения текста постановления и выяснения мотивов, принятого ФАС России решения", - заключили в компании.

Крупные промышленные потребители электроэнергии в 2019 г. указывали на стремительный рост цен на РСВ. По данным "Совета рынка", на которые тогда ссылалась газета "Коммерсантъ", в первой ценовой зоне в январе энергоцены выросли на 7,6% (до 1,299 тыс. руб. за МВт.ч) относительно предыдущего года, в феврале – на 9,2%, в марте – уже на 14%, в апреле – на 10%. Во второй ценовой зоне (Сибирь) в январе рост составил 13,2% (до 1,034 тыс. руб. за МВт.ч), в феврале – 8,2%, в марте – 10,2%, в апреле – 14%. В "Совете рынка" объясняли это повышением ценового предложения ТЭС в заявках генерирующих компаний.