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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:15

Акционеры Twitter поддержали продажу компании Илону Маску

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Акционеры Twitter одобрили предложение Илона Маска о покупке компании за $44 млрд, от которого он в настоящее время пытается отказаться, пишет The Wall Street Journal.

По итогам внеочередного собрания 98,6% акционеров поддержали сделку, сообщила компания со ссылкой на предварительные подсчеты голосов.

Как сообщалось, 25 апреля Twitter приняла предложение Маска о покупке, а 8 июля Маск уведомил компанию, что намерен разорвать сделку, поскольку не получил реальных данных о количестве фейковых аккаунтов.

Канцлерский суд американского штата Делавэр назначил на 17 октября дату начала разбирательств по иску Twitter к Маску в связи с отказом миллиардера от покупки соцсети.

Котировки акций Twitter выросли на 0,8% по итогам основных торгов во вторник и потеряли 2% в ходе дополнительной сессии. Рыночная стоимость компании за последние три месяца выросла на 12,1% (до $31,7 млрд), в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 прибавил 5,3%.

Twitter Илон Маск
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