В ФАС заявили, что власти еще обсуждают приемлемый рост оптовых цен на газ в 2023 г.

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ еще обсуждает темп роста оптовых цен на газ в следующем году, сообщила "Интерфаксу" начальник управления регулирования ТЭК и химической промышленности Федеральной антимонопольной службы Елена Цышевская, комментируя предложение главы думского комитета по энергетике Павла Завального повысить оптовые цены на газ в России ввиду будущего сокращения доходов "Газпрома" от экспорта.

"На следующий год окончательного решения (о размере повышения оптовых цен на газ - ИФ) еще нет. Еще нет однозначно просчитанного уровня инфляционных ожиданий следующего года, цифра еще колеблется. С учетом уровня инфляции будут приниматься решения в отношении газа", - сказала она.

Размер индексации оптовой цены определяется прогнозом социально-экономического развития РФ на трехлетнюю перспективу, который разрабатывается Минэкономразвития и одобряется правительством. В макропрогнозе от сентября 2021 года Минэкономразвития предусмотрело индексацию оптовых регулируемых цен на газ для промышленности на 5% в 2022 году и по 4% в 2023-2024 гг., для населения - по 3% в год.

"Разговоры о том, чтобы повысить цены выше, есть, размер инфляции еще неизвестен. По состоянию на сегодня он составляет 10,2% (с начала года - ИФ). Сначала определятся с уровнем инфляции, а дальше будет понятно - достаточно будет "Газпрому" или нет. Цифра (предполагаемого повышения - ИФ) есть, но точка (в обсуждении - ИФ) не поставлена", - добавила чиновник ФАС.

Цышевская заметила, что в отношении тарифов на транспортировку газа (они не меняются с 2015 года) пока принято решение оставить их замороженными.

Ранее Завальный заявил, что ценообразование на внутреннем рынке газа для промышленности нужно либерализовать из-за смены моделей, поскольку субсидирования за счет экспорта газа не будет.

Замдиректора департамента государственной энергетической политики Минэнерго Сергей Романов в свою очередь отмечал, что сейчас в стратегии до 2035 года предполагается некая доля рыночного ценообразования и сказал, что в новом документе "рассчитываем, что будет более быстрый переход на рыночные цены".

В настоящее время государство регулирует цены для "Газпрома".

Завальный выразил уверенность, что экспорт газа из России в Европу снизится, а транспортные затраты - нет, при этом российского тарифа на транспортировку недостаточно для покрытия транспортных затрат. "Понятно, что будет снижение экспорта газа в Европу, тенденция уже наметилась (уже около 25 млрд куб. м по этому полугодию), и, думаю, не будет увеличения в перспективе, когда будет замещение (нашего газа на европейском рынке - ИФ) разными способами. Понятно, что в итоге затраты не изменятся в транспортной системе, себестоимость транспортировки возрастет для российских потребителей, тарифных источников маловато для покрытия (транспортных затрат - ИФ)", - сказал он.