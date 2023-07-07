ФАС прорабатывает повышение регулируемых цен на газ в РФ на 8% в 2024 и 2025 гг.

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Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Регулируемые цены на природный газ для всех категорий потребителей (как населения, так и промышленности) предлагается повысить с 1 июля 2024 года на 8%. Такую же индексацию планируется провести и с 1 июля 2025 года.

В версии Макропрогноза от сентября 2022 года предполагалось более скромное повышение - по 7% в 2024 и 2025 годах. В апреле текущего года Минэкономразвития представило обновленный Макропрогноз, однако возможный размер индексации цен на газ в опубликованных материалах не указывался.

Федеральная антимонопольная служба в пятницу разместила проекты соответствующих приказов на Федеральном мортале проектов нормативных правовых актов.

Предыдущий раз цены на газ повышались в России с 1 декабря 2022 года - на 8,5%.

Комментарии ведомств

В пресс-службе ФАС "Интерфаксу" прокомментировали: "Новые оптовые цены на газ начнут действовать с 1 июля 2024 года. Таким образом, их изменение будет плановым и первым за полтора года. Полученные средства будут направлены на социальную газификацию регионов и строительство новых газопроводов для потребителей. Это позволит поддерживать реализацию ремонтных и инвестиционных программ для надежного обеспечения потребителей энергоресурсом, что в свою очередь позволит предоставлять качественные услуги населению".

В Минэнерго в свою очередь отметили: "Индексация тарифов позволит сохранить надёжное обеспечение конечного потребителя газом за счет реализации инвестиционных программ компаний. Сейчас более 30% российских газопроводов находятся в эксплуатации уже более 40 лет. Кроме того, индексация тарифов позволит ускорить темп реализации программы социальной газификации, которая стала бессрочной. Благодаря ей газ уже доведён до границ более чем 600 тыс. земельных участков".