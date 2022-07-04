В Думе предложили либерализовать внутренний рынок газа в РФ

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Ценообразование на внутреннем рынке газа для промышленности нужно либерализовать из-за смены моделей, субсидирования за счет экспорта газа не будет, заявил глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный в ходе "круглого стола" комитета по энергетической стратегии до 2050 года.

Замдиректора департамента государственной энергетической политики Минэнерго Сергей Романов в свою очередь отметил, что сейчас в энергостратегии до 2035 года предполагается некая доля рыночного ценообразования, и сказал, что в новом документе "рассчитываем, что будет более быстрый переход на рыночные цены".

В настоящее время государство регулирует цены для "Газпрома".