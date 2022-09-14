Индекс МосБиржи снизился на 0,5%, индекс РТС - на 0,1%

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Снижение российского рынка акций вслед за мировыми фондовыми площадками на ожиданиях дальнейшего ужесточения монетарной политики Федрезерва США из-за высокой инфляции сдержал наметившийся отскок котировок нефти и индексов в США.

Индекс МосБиржи после утреннего снижения к 2400 пунктам завершил торги снижением на 0,5%, до 2435,89 пункта. Индекс РТС снизился на 0,1%, до 1282,8 пункта. Цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 2,3%.

Доллар подешевел на 10 копеек, до 59,8 рубля.

Подешевели акции UC Rusal (-2,3%), Polymetal (-2%), "Норникеля" (-1,7%), "Аэрофлота" (-1,3%), "ЛУКОЙЛа" (-1,3%), расписки TCS Group (-1,2%), бумаги "Магнита" (-1,1%), ПАО "Полюс" (-1,1%), "Газпром нефти" (-1%), АФК "Система" (-1%), "Московской биржи" (-0,9%), "Северстали" (-0,7%), расписки OZON (-0,7%), акции "НОВАТЭКа" (-0,5%), "Яндекса" (-0,5%), "ММК" (-0,4%), "НЛМК" (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (-0,2% и -0,1% "префы").

Подорожали акции "АЛРОСА" (+2,5%), Сбербанка (+1,2% и +0,9% "префы"), "Интер РАО" (+0,9%), "РусГидро" (+0,6%), "Роснефти" (+0,4%), "Татнефти" (+0,3%), "Газпрома" (+0,2%), ВТБ (+0,1%).

По словам главного аналитика Промсвязьбанка Владимира Лящука, российский рынок акций в среду продолжил коррекцию вниз на фоне ухудшения настроений на мировых рынках. В целом реакция инвесторов на внешние распродажи оказалась умеренной, индекс МосБиржи после утреннего снижения к уровню 2400 пунктов смог частично восстановиться.

Цены на нефть марки Brent остаются выше отметки $90 за баррель, что поддерживает нефтегазовый сектор. Индекс МосБиржи попытается удержать уровень 2400 пунктов во второй половине недели. Лучше рынка кроме нефтяного сектора могут выглядеть бумаги технологических компаний в преддверии пятничного заседания Банка России, на котором ожидается снижение ключевой ставки.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина, мировые рынки к вечеру начали корректировать сильный провал предыдущей сессии, вызванный негативными данными по инфляции в США. Превышение индексами потребительских цен прогноза увеличило вероятность продолжения агрессивного ужесточения монетарной политики ФРС, что может усугубить экономические проблемы.

Несмотря на угрозу замедления экономики, которое способно ударить по сырьевому спросу, нефтяные цены после утреннего снижения стали восстанавливаться. Относительно высокая стоимость сырья продолжает выступать ключевым фактором поддержки акций и стабильности рубля благодаря большому притоку экспортной выручки.

Данные о производственной инфляции в США оказались неоднозначными, часть показателей превысило прогноз, часть совпала с ожиданиями, один был ниже. Поэтому рынки отреагировали на статистику разнонаправленными движениями, но затем продолжили восстанавливаться, отмечает Бабин.

По словам старшего трейдера УК "Альфа-Капитал" Владислава Силаева, на негативном внешнем фоне хуже рынка в среду выглядели акции компаний нефтехимического сектора, а также предприятий, занятых в сегменте высоких технологий. Инвесторы негативно восприняли намерения властей России собрать порядка 100 млрд рублей за счет внедрения новых пошлин - не исключено, что это будут, в том числе, экспортные пошлины на все виды удобрений.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, в среду просел сектор акций строительных компаний. Инфляционные ожидания россиян продолжили расти и составили 12,5% в сентябре по сравнению с 12,0% в августе и 10,8% в июле. Это может стать поводом для ЦБ РФ оставить ставку без изменений на предстоящем в пятницу заседании. Соответственно, идея покупки бумаг застройщиков на ожиданиях более низких ставок была поставлена на паузу.

Бумаги "Сегежа Групп" (+0,8%) позитивно отреагировали на планы правительства РФ по поддержке лесопромышленного комплекса. В частности, предлагается рассмотреть увеличение лимита размера экспортной логистической субсидии до 1 млрд рублей для наиболее пострадавших предприятий и возмещение 100% понесенных затрат при экспорте продукции.

Общим негативом для рынка стало расширение списка бумаг стратегических и иных предприятий, на которые распространяются ограничения для совершения операций клиентами-нерезидентами, находящимися под контролем российских юридических или физических лиц. Список расширен до 61 акции за счет "Новороссийского комбината хлебопродуктов", компаний "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" и "Юнипро", плюс бумаг ПАО "Томская распределительная компания". То есть возможности работы для таких инвесторов на российском рынке почти нет.

В остальном распродажи доминировали на фоне опасений более высоких ставок в мире, которые приведут мировую экономику к длительной рецессии, а вместе с ней и к падению спроса на товары российского экспорта, полагает аналитик.

Международное энергетическое агентство добавило пессимизма. По данным МЭА, добыча в России сократилась за август на 170 тыс. б/с. В дальнейшем добыча продолжит сокращаться, что приведет к среднегодовому показателю добычи около 10,9 млн б/с нефти и конденсата. В начале следующего года около 2 млн б/с российской нефтедобычи будет остановлено, что снизит общий объем до 9,6 млн б/с. Поэтому большинство ведущих банков ожидает нового подъема цен к концу текущего года.

В МЭА также полагают, что на рынке происходит существенное переключение с потребления газа на нефть. Дополнительный спрос оценивается на уровне около 700 тыс. б/с. Подобный дополнительный спрос будет существовать с октября по март будущего года.

Базовый индекс цен производителей США замедлился в августе до 7,3% с 7,7% в июле, хотя ожидалось более сильное снижение - до 7,1%. В месячном выражении рост ускорился до 0,4% с 0,3% в июле. Общий PPI снизился за август на 0,1%, как и ожидалось, а в годовом выражении PPI упал до 8,7% с 9,8% в июле при ожиданиях 8,8%. Статистика немного поддержала фондовые фьючерсы в США, но компенсировать недавний провал не смогла, констатирует Кочетков.

В среду в Азии преобладало снижение индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 2,8%, южнокорейский Kospi - на 1,6%, китайский Shanghai Composite потерял 0,8%, гонконгский Hang Seng снизился на 2,5%), проседает Европа (индексы CAC 40, DAX, FTSE теряют 0,4-1,5%), но наметилась коррекция в США (индексы подросли на 0,4-0,7%).

Потребительские цены в Великобритании в августе выросли на 9,9% при прогнозах роста на 10% после июльского роста на 10,1%. Показатель остается на максимальном более чем за 40 лет уровне.

На нефтяном рынке в среду цены вечером растут после отката ранее на фоне ряда факторов - высокой инфляции в США, локдаунов в Китае, энергетического кризиса в Европе и роста доллара. К 18:50 по Москве ноябрьские фьючерсы на Brent дорожали на 1,8%, до $94,88 за баррель (-0,9% во вторник), октябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 2,2%. до $89,23 за баррель (-0,5% во вторник).

По данным Минэнерго США, запасы нефти на прошлой неделе увеличились на 2,44 млн баррелей (ожидалось повышение на 1,85 млн), запасы бензина снизились на 1,77 млн баррелей (ожидалось снижение на 1,6 млн), резервы дистиллятов увеличились на 4,22 млн баррелей (не ожидалось изменений).

При этом аналитики Morgan Stanley уменьшили краткосрочный прогноз цен на нефть, сославшись на проблемы со стороны спроса. Теперь они ожидают, что средняя цена Brent в IV квартале составит $95 за баррель, а не $100 за баррель. Прогноз для WTI снижен до $91 за баррель с $97,50 за баррель. Несмотря на это, эксперты банка прогнозируют, что рынок нефти вновь укрепится со второго квартала 2023 года.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" подешевели бумаги Росбанка (-6,9%), ПАО "ТНС Энерго Нижний Новгород" (-5,3%), "Росгосстраха" (-4,9%), "ФосАгро" (-3,9%), расписки HeadHunter (-3,8%), "префы" ПАО "Казаньоргсинтез" (-3,6%), акции "Ютэйр" (-3,1%), ПАО "Фармсинтез" (-3,1%), "Трубной металлургической компании" (-3,1%), ГДР Ros Agro (-3,1%), Globaltrans (-3%).

Компания "Интеррос" Владимира Потанина, которая приобрела Росбанк в апреле этого года у Societe Generale, начала процесс передачи до 50% акций банка в эндаумент благотворительного фонда предпринимателя. Заявление Потанина на эту тему появилось в среду в телеграмм-канале "Интерроса".

Лидерами роста в среду выступили акции ПАО "Электроцинк" (+39,9%, до 440 рублей; за последние 5 торговых дней акции выросли более чем вдвое и обновили максимум с октября 2018 года), ПАО "Южуралникель" (+33,2%), ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (+9,8%), ПАО "РКК "Энергия" (+6,1%), ПАО "Россети Московский регион" (+5,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 34,39 млрд рублей (из них 8,09 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 4,46 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 3,37 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").