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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:31

Власти Франции обещали ограничить в 2023 году рост цен на электричество и газ в 15%

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Правительство Франции в связи с ростом цен на энергоносители решило помочь потребителям и пообещало сдержать цены на электричество и газ. Об этом премьер-министр Элизабет Борн заявила на пресс-конференции.

"Чтобы избежать этого роста (цен на энергию - ИФ), который нельзя было бы выдержать, мы продлим в 2023 году действие механизма "тарифного щита" для всех домохозяйств, социального жилья, малых предприятий и самых малых коммун. Мы ограничим рост цен в 15% на газ в январе 2023 года и в 15% на электричество в феврале. 15% вместо 120% - это обязательство, которое мы берем", - сказала она.

По ее словам, также принято решение об адресной поддержке малоимущих.

"Я объявляю вам, что исключительные "энергетические чеки" будут оплачены к концу года. Эта помощь затронет 12 млн наименее обеспеченных домохозяйств, то есть четырех домохозяйств из десяти, и сумма чеков составит от 100 до 200 евро в зависимости от дохода", - сказала Борн.

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр, участвовавший в пресс-конференции, уточнил, что "продолжение действия "тарифного щита", объявленного премьер-министром, обойдется в 16 млрд евро в 2023 году": 11 млрд евро за газ, 5 млрд евро за электричество".

Борн также призвала французов к экономии и сказала, что, в наиболее вероятных сценариях развития событий, если каждый проявит ответственность и будет экономным, ограничения подачи света и газа в стране не будет. "Только европейская солидарность и умеренность позволят нам избежать ограничений", - заявила она.

Франция Европа Элизабет Борн Брюно Ле Мер
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