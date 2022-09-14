Украина запланировала покрывать дефицит госбюджета 2023 года за счет помощи США, МВФ и ЕС

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Дефицит государственного бюджета Украины, согласно утвержденному правительством 13 сентября проекту, оценивается примерно в $38 млрд, основными источниками его финансирования планируются помощь США в размере $18 млрд, МВФ и ЕС - по $12 млрд, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в среду.

"Около $38 млрд - это дефицит бюджета в следующем году, которые мы будем привлекать от наших международных партнеров и через военные облигации. Это два источника, кроме налоговых поступлений, которые мы видим в следующем году", - сказал он.

Шмыгаль отметил, что МВФ согласовал на неформальной встрече на этой неделе выделение Украине еще $1,4 млрд экстренного финансирования в рамках Инструмента быстрого финансирования (RFI).

Говоря о завершении этого года, он добавил, что поступит еще $8 млрд макрофинансовой помощи ЕС: $5 млрд в виде долгосрочного льготного кредита на 18 лет в этом месяце и $3 млрд, возможно, в виде гранта в конце октября - в ноябре.

По его словам, также Украина рассчитывает на получение до конца этого года $4,5 млрд дополнительно от США в рамках недавно сделанного предложения президента Джозефа Байдена: по $1,5 млрд ежемесячно.

Премьер отметил, что в 2023 году планируется получать ежемесячно по 1 млрд евро от ЕС и по $1,5 млрд от США, а также суммарно на год $12 млрд от МВФ.