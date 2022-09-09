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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Министры финансов ЕС одобрили выделение Украине 5 млрд евро

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Министры экономики и финансов стран Евросоюза одобрили в пятницу очередную часть экстренной программы макрофинансовой помощи Украине и согласились дать ей гарантии, необходимые для получения дополнительных 5 млрд евро в виде льготных кредитов.

"Это часть общего пакета чрезвычайной макрофинансовой помощи Украине в размере 9 млрд евро. Первая часть, в 1 млрд евро, была выплачена в начале августа, и мы работаем над выплатой оставшейся суммы этого пакета", - заявил исполнительный зампред Европейской комиссии (ЕК) Валдис Домбровскис по итогам состоявшейся в Праге встречи министров.

Он отметил, что экономическое положение Украины резко ухудшилось из-за затянувшихся военных действий. Есть оценки, что в этом году ее ВВП упадет на 15%, сказал Домбровскис. Международный валютный фонд (МВФ) оценивает дефицит ее платежного баланса в этом году в $39 млрд. Это не включает расходы на долгосрочное восстановление страны. А они, вероятно, будут продолжать расти.

С начала марта ЕС, его государства-члены и финансовые институты, такие как Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) и ЕБРР, мобилизовали 9,5 млрд евро для поддержки Украины. Но потребуется еще больше краткосрочной финансовой помощи, подчеркнул Домбровскис.

Он сообщил, что на совещании в Праге обсуждались не только проблемы финансовой поддержки Украины, но и экономическое реагирование ЕС, последствия ситуации вокруг Украины для его экономики.

"Ясно, что (в ЕС) мы видим заметное замедление экономики во второй половине года и рост инфляции. Поэтому нам нужно найти тонкий баланс между содействием (экономическому) росту, сдерживанием инфляции и защитой наиболее уязвимых слоев населения", - сказал зампред ЕК.

ЕС Украина
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