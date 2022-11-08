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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:18

США выделят $25 млн на помощь Украине в зимний период

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты предоставляют Украине еще $25 млн в качестве помощи на предстоящий зимний период, сообщили во вторник в Агентстве США по международному развитию (USAID).

"США выделяют через USAID дополнительно $25 млн на поддержку уязвимых групп населения на Украине в период суровой зимы", - говорится в заявлении агентства.

Согласно документу, с помощью этих средств США увеличат помощь украинскому населению, в первую очередь, на востоке страны для подготовки к зиме.

Кроме того, партнер USAID - Международная организация по миграции - тоже будет оказывать гуманитарную помощь украинцам зимой.

В USAID напомнили, что в октябре глава агентства Саманта Пауэр объявляла об инвестициях в теплоснабжение Украины в размере $55 млн, а также о предоставлении гуманитарной помощи в преддверии зимы еще на сумму $216 млн. Таким образом, общий вклад USAID для подготовки Украины к зимнему периоду составляет примерно $271 млн.

США Украина USAID
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