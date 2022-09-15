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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:04

Акции Tencent Music начнут торговаться в Гонконге 21 сентября

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Торги акциями стримингового сервиса Tencent Music Entertainment Group в Гонконге начнутся 21 сентября, сообщила компания.

Tencent, акции которой уже обращаются в Нью-Йорке, выйдет на Гонконгскую фондовую биржу в рамках прямого листинга. В отличие от IPO при прямом листинге компания не выпускает каких-либо акций и не привлекает денежных средств, отмечает The Wall Street Journal.

Tencent Music в марте объявила о планах размещения в Гонконге наряду с другими китайскими компаниями, столкнувшимися с угрозой делистинга в США из-за разногласий биржевых регуляторов двух стран.

Tencent Music вышла на Нью-Йоркскую фондовую биржу в 2018 году. Компания привлекла тогда $1,07 млрд.

С начала 2022 года капитализация Tencent сократилась более чем на 30%.

Tencent Китай Гонконг NYSE
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