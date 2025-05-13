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Tencent Music утроила чистую прибыль в I квартале

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Tencent Music Entertainment Group (TME), владеющая крупнейшим в Китае музыкальным стриминговым сервисом, в первом квартале 2025 года утроила чистую прибыль в годовом измерении, а ее выручка превзошла ожидания аналитиков.

В январе-марте чистая прибыль компании составила 4,291 млрд юаней ($591 млн) против 1,422 млрд юаней годом ранее.

Прибыль в расчете на американскую депозитарную акцию (ADS) повысилась до 2,77 юаня с 0,91 юаня годом ранее.

Выручка компании увеличилась на 8,7% - до 7,36 млрд юаней. Аналитики в среднем оценивали этот показатель в 7,27 млрд юаней, по данным LSEG.

Доход от подписок на музыку в отчетном квартале повысился на 16,6% и достиг 4,22 млрд юаней. Число пользователей платных сервисов выросло на 8,3% - до 122,9 млн. При этом выручка от развлекательных услуг сократилась на 11,9%, до 1,55 млрд юаней.

В отчетном квартале TME выкупила 5,9 млн ADS на общую сумму около $64,5 млн.

Котировки ADS компании повышаются на 1,5% в ходе предварительных торгов в Нью-Йорке во вторник. С начала текущего года их цена выросла на 26,3%.

На Гонконгской фондовой бирже акции TME во вторник подешевели на 4,4%, тогда как с начала года они подорожали на 23,2%.

Tencent Music Гонконг Нью-Йорк Китай TME
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