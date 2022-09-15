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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:04

"Роснефть" увеличила добычу углеводородов в I полугодии на 1,5%

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Добыча углеводородов "Роснефти" в первом полугодии составила 4,85 млн б.н.э. в сутки, что на 1,5% больше аналогичного периода прошлого года, сообщила компания.

Добыча газа за отчетный период составила 1,12 млн б.н.э. в сутки, что на 9,2% больше, чем показатель первого полугодия прошлого года. Доля газа в добыче углеводородов в отчетном периоде достигла 23%, что является рекордным показателем для компании, подчеркивают в "Роснефти".

"Суммарная добыча жидких углеводородов на новых крупных проектах, запущенных с 2016 года, в доле компании за первое полугодие 2022 года составила 529 тыс. б/с, что на 7,6% выше год к году. Доля этих проектов в общей добыче жидких углеводородов достигла 14,2%, что на 1,3 п.п. выше год к году", - говорится в сообщении.

Переработка нефти в первом полугодии составила 45,8 млн т.

Объем реализации нефти за отчетный период увеличился на 5,7% г/г, при этом объем реализации нефти на внутреннем рынке более чем в два раза превысил аналогичный показатель прошлого года. Объем реализации нефтепродуктов на внутреннем рынке вырос г/г на 6,5%.

Роснефть
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