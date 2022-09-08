Европа сокращает закачку газа в ПХГ и наращивает отбор

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Европа сокращает объем закачки газа в свои подземные хранилища по мере достижения в них минимального целевого уровня в 80% от их вместимости. 6 сентября закачка была на минимальном уровне с начала месяца. С другой стороны - растет и отбор газа из ПХГ, который к 6 сентября достиг максимального значения с начала месяца. Эти процессы оказывают стабилизирующее воздействие на цены спотового рынка в Европе.

Заявка на транзит российского газа через территорию Украины - на уровне предыдущих дней и месяцев.

Украинский транзит

"Оператор ГТС Украины" принял от "Газпрома" заявку на транзит на четверг в объеме 42,4 млн куб. м, сообщает украинская компания. Показатель в среду был такой же. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС страны - газоизмерительной станции "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принята.

Официальный представитель монополии Сергей Куприянов сообщил журналистам: "Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 42,4 млн куб. м на 8 сентября. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена".

ОГТСУ объявил форс-мажор приема газа для транзита через "Сохрановку", так как якобы не может осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией "Новопсков". Маршрут через "Сохрановку" обеспечивал транзит более 30 млн куб. м в сутки.

Российский концерн считает, что не существует оснований для форс-мажора, как нет и препятствий для продолжения работы в прежнем режиме.

Европейский рынок

Газопровод "Северный поток" после техобслуживания не смог заработать. В двигателях Siemens выявлены утечки масла, и эта неисправность может быть устранена только при заводском ремонте. Ремонт двигателей Siemens возможен только на заводе в Монреале, а Канада ввела санкции в отношении "Газпрома". "Компания Siemens на сегодняшний день практически не имеет никакой возможности обеспечивать регулярные капитальные ремонты наших газоперекачивающих агрегатов. Компании Siemens просто-напросто эти работы проводить негде", - заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

Спотовые цены на газ в Европе скорректировались до $2161 за тысячу кубометров (контракт "на день вперед" на хабе TTF Нидерландах), за ними последовали и котировки в Азии. Самый дорогой зимний - январский - фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker; отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) также снизился до $1841.

Выработка электроэнергии за счет ветра в Европе за три дня текущей недели составила в среднем 13% энергобаланса по ЕС, свидетельствуют данные ассоциации WindEurope. Средний показатель за прошлую неделю был 11%, за сентябрь прошлого года - 9,6%.

Европейские терминалы СПГ, по данным Gas Infrastructure Europe, в сентябре работают со средней производительностью 59,3%, тогда как показатель за август был 58,8%. Импорт дорогого СПГ сокращается, в том числе по мере постепенного достижения нужного уровня запасов в хранилищах.

Запасы газа в Европе

В то же время, Европа продолжает закачку в подземные хранилища. В конце августа средний уровень запасов газа в ПХГ Европы достиг целевого уровня в 80%. После этого было заметно некоторое сокращение темпов закачки. Однако понимание того, что технические проблемы на "Северном потоке" не дали магистрали продолжить работу, побудило участников рынка продолжить закачку на прежних скоростях.

В среднем резервы выросли до 82,52%, сообщает ассоциация Gas Infrastructure Europe. Прирост за последние отчетные сутки (6 сентября) составил 0,29 процентного пункта. Это минимальное значение с начала месяца.

На данный момент превысили целевой 80-процентный уровень хранилища Бельгии, Чехии, Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Польши, Португалии и Испании.

Отстающие - Австрия, Болгария, Хорватия, Венгрия и Латвия (абсолютный аутсайдер с показателем 50%, с начала сентября возобновила закачку).

Запасы в США

В США активный экспорт газа сокращает ресурсы для закачки в хранилища. Этот фактор поддерживает цены на внутреннем рынке страны.

Текущий уровень запасов газа в ПХГ только на 4,68% превосходит минимальный показатель за последние пять лет. В течение летнего сезона закачки этот разрыв только сокращается, свидетельствуют данные Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Текущий уровень запасов ниже среднего 5-летнего уровня на 11%. В то же время ситуация с заполнением американских ПХГ немного улучшилась после прекращения экспорта через терминал Freeport LNG из-за аварии.