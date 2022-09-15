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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:36

В "Газпроме" уверены, что никто не сможет нарастить поставки в Европу так же быстро

В "Газпроме" уверены, что никто не сможет нарастить поставки в Европу так же быстро
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Никто из производителей не может так быстро нарастить поставки в Европу, как это может сделать "Газпром", поставки СПГ также нельзя увеличить быстро, заявил зампред правления "Газпрома" Олег Аксютин на Петербургском международном газовом форуме.

При этом "Газпром" отмечает рост потребления трубопроводного газа на фоне всплеска цен на СПГ, добавил он.

Аксютин отметил, что "Северный поток 2" мог бы быстро решить проблему поставок газа в Европу, но политики настроены против него.

"Полноценной альтернативы поставкам российского трубопроводного газа для Европы попросту нет. Никакая страна не способна предоставить ресурсы, сравнимые с ресурсами и месторождениями Сибири и полуострова Ямал. Никто не может нарастить поставки с использованием трубопроводных систем на условиях, предлагаемых ПАО "Газпром". СПГ на рынке также не появляется по мановению волшебной палочки. В 2023-2024 годах значительного роста предложения СПГ на рынке не ожидается", - отметил зампред компании.

Аксютин добавил, что политика стран Евросоюза в вопросе экспорта газа из России обрекает европейскую экономику на снижение эффективности и конкурентоспособности.

Между тем, констатирует зампред "Газпрома", центр мировой газовой отрасли смещается на восток, который перехватывает мировое промышленное лидерство.

Газпром Олег Аксютин
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