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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:36

Добыча "Газпрома" к 15 сентября сократилась на 16% в годовом исчислении

Экспорт газа в дальнее зарубежье сократился на 38,8%

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Добыча газа "Газпрома" с 1 января по 15 сентября 2022 года, по предварительным данным, составила 300,8 млрд куб. м газа, что на 15,9% (на 56,8 млрд куб. м) меньше, чем в прошлом году, сообщила компания.

Спрос на газ компании из газотранспортной системы на внутреннем рынке за этот период уменьшился на 3,3% (на 5,4 млрд куб. м).

Экспорт в страны дальнего зарубежья составил 84,8 млрд куб. м - на 38,8% (на 53,7 млрд куб. м) меньше, чем за тот же период 2021 года. "Газпром" поставляет газ по подтвержденным заявкам.

"Растет экспорт газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" в рамках двустороннего долгосрочного контракта между "Газпромом" и CNPC. Отметим, что в сентябре поставки регулярно идут сверх суточных контрактных количеств. 10 сентября был установлен новый исторический рекорд суточного объема экспорта", - говорится в сообщении.

По данным Gas Infrastructure Europe, на 13 сентября запасы газа в ПХГ Европы восполнены на 58,4 млрд куб. м. Для достижения уровня заполненности ПХГ начала сезона отбора 2019/2020 года компаниям предстоит закачать еще 14 млрд куб. м газа.

При этом даже близкие к максимальным запасы в ПХГ крупных европейских стран не гарантируют надежное прохождение предстоящего осенне-зимнего периода (ОЗП).

"Например, в Германии в прошлом ОЗП (с 1 октября 2021 года по 31 марта 2022 года) потребление газа составило 57 млрд куб. м, то есть в среднем - 9,5 млрд куб. м в месяц. Текущий уровень заполненности подземных хранилищ Германии - 89%, объем активного газа - 19,3 млрд куб. м. Таким образом, объем запасов газа в хранилищах Германии в настоящее время сопоставим со средним потреблением во время ОЗП в течение всего двух месяцев из шести", - отмечает "Газпром".

"Обращает на себя внимание и заполненность украинских ПХГ, где на 13 сентября накоплено 13,6 млрд куб. м газа из необходимых к зиме 19 млрд куб. м. На Украине признают, что есть только теоретическая возможность заполнить хранилища, а практической - нет", - подчеркивает газовый монополист.

Газпром Сила Сибири Китай CNPC Gas Infrastructure Europe Германия Украина
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