Закачка газа в ПХГ США и Европы сократила темп

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Европа уверенно наращивает отбор газа из своих наполненных лишь до минимального целевого уровня хранилищ. На 7 сентября отношение отбора к закачке достигло уже 22%.

Также упали объемы закачки газа в американские подземные хранилища.

Заявка на транзит российского газа через территорию Украины - на уровне предыдущих дней и месяцев.

Украинский транзит

"Оператор ГТС Украины" принял от "Газпрома" заявку на транзит на пятницу в объеме 42,4 млн куб. м, сообщает украинская компания. Показатель в четверг был такой же. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС страны - газоизмерительной станции "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принята.

Официальный представитель монополии Сергей Куприянов сообщил журналистам: "Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 42,5 млн куб. м на 9 сентября. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена".

ОГТСУ объявил форс-мажор приема газа для транзита через "Сохрановку", так как якобы не может осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией "Новопсков". Маршрут через "Сохрановку" обеспечивал транзит более 30 млн куб. м в сутки.

Российский концерн считает, что не существует оснований для форс-мажора, как нет и препятствий для продолжения работы в прежнем режиме.

Европейский рынок

Газопровод "Северный поток" после техобслуживания не смог заработать. В двигателях Siemens выявлены утечки масла, и эта неисправность может быть устранена только при заводском ремонте. Ремонт двигателей Siemens возможен только на заводе в Монреале, а Канада ввела санкции в отношении "Газпрома". "Компания Siemens на сегодняшний день практически не имеет никакой возможности обеспечивать регулярные капитальные ремонты наших газоперекачивающих агрегатов. Компании Siemens просто-напросто эти работы проводить негде", - заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

Спотовые цены на газ в Европе на два дня застыли на отметке $2177 за тысячу кубометров (контракт "на день вперед" на хабе TTF Нидерландах), а котировки в Азии подросли. Самый дорогой зимний - январский - фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker; отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) вырос до $1931.

Выработка электроэнергии за счет ветра в Европе за три дня текущей недели составила в среднем 13% энергобаланса по ЕС, свидетельствуют данные ассоциации WindEurope. Средний показатель за прошлую неделю был 11%, за сентябрь прошлого года - 9,6%.

Европейские терминалы СПГ, по данным Gas Infrastructure Europe, в сентябре работают со средней производительностью 60%, тогда как показатель за август был 59%. Импорт дорогого СПГ сокращается в том числе по мере постепенного достижения нужного уровня запасов в хранилищах.

Запасы газа в Европе

В то же время, Европа продолжает закачку в подземные хранилища. В конце августа средний уровень запасов газа в ПХГ Европы достиг целевого уровня в 80%. После этого было заметно некоторое сокращение темпов закачки.

В среднем резервы выросли до 82,77%, сообщает ассоциация Gas Infrastructure Europe. Прирост за последние отчетные сутки (7 сентября) составил 0,23 процентного пункта. Это новое минимальное значение с начала месяца. С другой стороны - растет и отбор газа из ПХГ, который к 7 сентября достиг максимального значения с начла месяца. В Германии отбор газа - максимальный за 2,5 месяца.

На данный момент превысили целевой 80-процентный уровень хранилища Бельгии, Чехии, Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Польши, Португалии и Испании.

Отстающие - Австрия, Болгария, Хорватия, Венгрия и Латвия (абсолютный аутсайдер с показателем 50%, с начала сентября возобновила закачку).

Запасы в США

В США активный экспорт газа сокращает ресурсы для закачки в хранилища. Этот фактор поддерживает цены на внутреннем рынке страны.

Текущий уровень запасов газа в ПХГ только на 4,1% превосходит минимальный показатель за последние пять лет. В течение летнего сезона закачки этот разрыв только сокращается, свидетельствуют данные Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США. Отставание от нормы (среднего значения за последние пять лет) составляет 11%.

Падает темп закачки - за последнюю отчетную неделю было аккумулировано 1,5 млрд куб. м по сравнению с 1,7 млрд куб. м в предыдущие две недели.

Текущий уровень запасов составляет около 67%, что существенно уступает показателям запасов в ПХГ Европы (ЕС преодолел этот уровень полтора месяца назад) и тем более России (свыше 90%).

В то же время ситуация с заполнением американских ПХГ немного улучшилась после прекращения экспорта через терминал Freeport LNG из-за аварии.