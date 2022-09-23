Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:33

Volkswagen не исключил перенос производства из Германии из-за дефицита газа

Бенефициарами релокации могут стать страны с выходом к морю, в которых есть терминалы для приема СПГ

Volkswagen не исключил перенос производства из Германии из-за дефицита газа
Фото: Sean Gallup/Getty Images

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Volkswagen AG не исключает возможности переноса производства из Германии и Восточной Европы в случае, если проблема дефицита газа в регионе не будет решена, передает Bloomberg. Это одна из опций, которые компания рассматривает на среднесрочную перспективу, заявил директор по закупкам VW Гэн У.

Кроме Германии, у автопроизводителя есть заводы в таких странах как Чехия и Словакия, зависимость которых от поставок российского газа очень велика, отмечает Bloomberg.

"В качестве альтернатив на среднесрочную перспективу мы думаем о большей локализации операций, релокации производственных мощностей или технических вариантах, которые уже стали обычной практикой в контексте проблем, связанных с нехваткой полупроводниковых компонентов и других сложностей в цепочках поставок", - заявил Гэн У.

Страны юго-запада Европы или государства на севере региона, имеющие выход к морю, могут оказаться главными бенефициарами релокации производства VW, поскольку имеют наилучший доступ к поставкам сжиженного природного газа (СПГ), уточнил Bloomberg представитель VW.

У VW уже есть заводы в Португалии, Испании и Бельгии - странах, где имеются терминалы для приема СПГ.

Volkswagen Германия Европа Гэн У Чехия Словакия Португалия Бельгия Испания СПГ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Евросоюз ускорил обсуждение потолка цен на российскую нефть

Евросоюз ускорил обсуждение потолка цен на российскую нефть

Цены на нефть снижаются, вновь завершая неделю в минусе

Цены на нефть снижаются, вновь завершая неделю в минусе

ЕС потратил 450 млрд евро на противодействие последствиям энергетического кризиса

ЕС потратил 450 млрд евро на противодействие последствиям энергетического кризиса

Рубль заметно укрепился к доллару и евро благодаря продажам валютной выручки экспортерами

Рубль заметно укрепился к доллару и евро благодаря продажам валютной выручки экспортерами

Минфин подготовит перечень ситуаций для использования гражданами пенсионных накоплений

Правительство РФ одобрило проект бюджета на трехлетку

Нью-Йорк сохранил лидерство как ведущий финансовый центр мира

Нью-Йорк сохранил лидерство как ведущий финансовый центр мира

Минтруд предложил повысить МРОТ в 2023 г. на 6,3%, прожиточный минимум - на 3,3%

Минтруд предложил повысить МРОТ в 2023 г. на 6,3%, прожиточный минимум - на 3,3%

Кабмин планирует ввести акциз на сладкие напитки

Минфин РФ заложил в бюджет на трехлетку поступление дивидендов в 2,2 трлн рублей

Минфин РФ заложил в бюджет на трехлетку поступление дивидендов в 2,2 трлн рублей
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });