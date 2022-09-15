Дрозденко ждет возвращения Тихвинского вагонозавода к полноценной работе через 2 месяца

Предприятие начало постепенно выходить из простоя в августе

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Администрация Ленинградской области ожидает, что АО "Тихвинский вагоностроительный завод" (ТВСЗ, входит в "Объединенную вагонную компанию", ОВК), ушедшее в простой, в ближайшие два месяца восстановит работу по полному циклу, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

В начале июня ТВСЗ сообщил, что "останется в простое" на этот месяц. По словам Дрозденко, предприятие в августе начало постепенно выходить из простоя.

"Сегодня предприятие шаг за шагом восстанавливает объемы, получает заказы. (...) Уже 4,7 тысячи человек вернулись на работу. Ожидаем в ближайшие 2 месяца работу предприятия по полному циклу", - сказал он.

Всего в штате предприятия насчитывается около 7 тысяч человек. Таким образом, к работе приступило 67% персонала.

Завод ушел в простой из-за дефицита комплектующих для подшипников, которые производились на совместном с американской компанией Timken предприятии, расположенном на тихвинской промплощадке. СП было создано 6 лет назад и до настоящего времени обеспечивало до половины потребностей ОВК в кассетных подшипниках. Весной из-за санкций американская сторона полностью остановила поставки, сообщали на ТВСЗ.

"Российские производители подшипников - наши постоянные партнеры, поставщики - находятся на финальной стадии их локализации", - отмечал управляющий директор ТВСЗ Евгений Кузьменко в июле, комментируя ситуацию на предприятии.

"Объединенная вагонная компания" - крупнейший в России производитель грузового подвижного состава повышенной грузоподъемности. Помимо вагоностроительных и вагоноремонтных производств в Тихвине (Ленинградская область) ОВК управляет инжиниринговым центром, танк-контейнерным оператором Unicon 1520. Компания также выпускает компоненты для подвижного состава и занимается его лизингом (под брендом Rail1520).