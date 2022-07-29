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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

ОВК с августа возобновит выпуск вагонов на Тихвинском заводе

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - ПАО "Научно-производственная корпорация "Объединенная вагонная компания" (ОВК) в августе поэтапно возобновит производство вагонов после вынужденного простоя, сообщил телеграм-канал компании.

В августе планируется поставка полувагонов, хопперов, лесовозов российским заказчикам и фитинговых платформ на экспорт.

Загрузка цехов с последующим выходом на плановые мощности "будет происходить плавно с постепенным задействованием персонала на различных переделах с учетом технологической специфики производства полного цикла, обеспечения ритмичной отгрузки комплектующих нашими поставщиками и плана по реализации готовой продукции предприятиями промплощадки", пообещали в ОВК.

Речь идет о Тихвинской промплощадке, производство там начнут в августе, уточнили "Интерфаксу" в компании.

Площадка простаивала с 17 мая.

Производственным центром ОВК является Тихвинский вагоностроительный завод - предприятие по выпуску подвижного состава нового поколения. Также на производственной площадке в Тихвине действуют "ТихвинХимМаш" - завод по выпуску вагонов-цистерн нового поколения, и предприятие по производству специализированных вагонов "ТихвинСпецМаш".

Совокупные производственные мощности вагоностроительных заводов НПК ОВК составляют до 22 тысяч вагонов и 30 тысяч вагонокомплектов литья в год.

ОВК Тихвинский завод ТВСЗ
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