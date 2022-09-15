Розничные продажи в США в августе выросли на 0,3%

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Розничные продажи в США в августе 2022 года увеличились на 0,3% в помесячном выражении, сообщило Министерство торговли страны.

Аналитики, опрошенные Bloomberg, ожидали снижения показателя на 0,1%, а консенсус-прогноз Trading Economics предусматривал, что продажи останутся на июльском уровне.

По пересмотренным данным, в июле продажи снизились на 0,4%. Ранее сообщалось об отсутствии изменения показателя.

Розничные продажи в США без учета автомобилей в прошлом месяце уменьшились на 0,3% после нулевого роста в июле. Показатель без учета автомобилей и топлива вырос на 0,3%, как и месяцем ранее.

Реализация автомобилей и автозапчастей выросла на 2,8%, продажи в универмагах - на 0,5%. Продажи на АЗС снизились на 4,2% на фоне падения цен на бензин.

Продажи стройматериалов в августе выросли на 1,1%, напитков и продуктов питания - на 0,5%, одежды - на 0,4%. При этом в мебельных магазинах продажи сократились на 1,3%, а продажи электроники уменьшились на 0,1%.

В годовом выражении общий объем розничных продаж в США в августе вырос на 9,1% после роста на 10,1% в предыдущий месяц.

На долю розничных продаж приходится около половины всех потребительских расходов, обеспечивающих, в свою очередь, 70% ВВП США.