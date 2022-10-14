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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:25

Розничные продажи в США в сентябре не оправдали прогнозы

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - В сентябре 2022 года рРозничные продажи в США в сентябре не изменились относительно предыдущего месяца, сообщило Министерство торговли страны.

Аналитики, опрошенные Bloomberg, ожидали роста показателя на 0,2%, аналогичный подъем предусматривал прогноз Trading Economics.

По пересмотренным данным, в августе продажи выросли на 0,4%. Ранее сообщалось об их росте на 0,3%.

Нулевая динамика розничных продаж в сентябре связана с ослаблением потребительского спроса на фоне высокой инфляции и роста стоимости заимствований.

Розничные продажи в США без учета автомобилей в прошлом месяце увеличились на 0,1% после уменьшения на 0,1% в августе. Показатель без учета автомобилей и топлива вырос на 0,3% по сравнению с ростом на 0,6% месяцем ранее.

Реализация автомобилей и автозапчастей снизилась на 0,4%, продажи в универмагах - на 2,5%. Продажи на АЗС уменьшились на 1,4% на фоне падения цен на бензин.

Продажи стройматериалов в сентябре снизились на 0,4%, продажи в мебельных магазинах сократились на 0,7%.

В годовом выражении общий объем розничных продаж в США в сентябре вырос на 8,2%. Темпы роста в сентябре стали минимальными за пять месяцев. В августе рост розничных продаж составил 9,4%.

На долю розничных продаж приходится около половины всех потребительских расходов, обеспечивающих, в свою очередь, 70% ВВП США.

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