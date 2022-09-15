Рынок акций РФ поднялся в район 2450п по индексу МосБиржи, несмотря на падение нефти

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в четверг возобновил рост по большинству blue chips, несмотря на негативные внешние сигналы (нефть Brent упала ниже $91 за баррель), индекс МосБиржи на фоне вечернего ослабления рубля поднялся в район рубежа 2450 пунктов во главе с бумагами нефтяных и финансовых компаний. Аутсайдерами выступили акции "Роснефти" (-2,6%), несмотря на новости о перспективе промежуточных дивидендов.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2446,59 пункта (+0,4%), индекс РТС - 1288,03 пункта (+0,4%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 2,6%.

Доллар к этому часу стоил 59,9 рубля (+0,02 рубля), максимум торгов составил 60,5 руб./$1.

Подорожали акции "Газпром нефти" (+2,6%), "Сургутнефтегаза" (+1,9% и +0,2% "префы"), расписки TCS Group (+1,8%), бумаги "Московской биржи" (+1,6%), "ЛУКОЙЛа" (+1,5%), "ММК" (+1,4%), "НОВАТЭКа" (+0,9%), "МТС" (+0,8%), расписки OZON (+0,8%), акции "НЛМК" (+0,6%), Сбербанка (+0,4% и +0,2% "префы"), "РусГидро" (+0,4%), "Яндекса" (+0,4%), "Интер РАО" (+0,3%), "Газпрома" (+0,2%).

Подешевели акции "Роснефти" (-2,6%), Polymetal (-2,2%), "АЛРОСА" (-0,8%), "Северстали" (-0,4%), "Аэрофлота" (-0,1%), АФК "Система" (-0,1%), "Норникеля" (-0,1%).

Акции "Роснефти" утром поднимались почти на 2% после сообщения компании о росте чистой прибыли в первом полугодии по МСФО на 13,1% в годовом выражении, до 432 млрд руб. Результаты "Роснефти" за первое полугодие формируют надежную основу для промежуточных дивидендов и дальнейшего роста суммарных выплат по итогам года, говорится в пресс-релизе компании со ссылкой на слова ее главы Игоря Сечина.

Расчетный дивиденд "Роснефти" за первое полугодие составляет порядка 20,4 руб. на акцию (с текущей дивдоходностью в 5,4%), отмечает ИБ "Синара". По итогам первого полугодия 2021 года промежуточные дивиденды "Роснефти" составили 18,03 руб. на акцию.

Комментарии аналитиков

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина, рубль днем укреплялся, переписав 3-недельный максимум к доллару, что оказывало давление на индекс МосБиржи. Однако вечером далее доллар отскочил вверх в рамках коррекции и превысил 60 руб./$1, что поддержало рублевые цены акций.

Тем временем мировые рынки и нефтяные цены утром совершили рывок вверх, но затем сдали позиции. Биржевые площадки остаются под воздействием неопределенности с дальнейшей динамикой инфляции, угрожающей возобновить ускорение. Это заставит центробанки и далее агрессивно ужесточать монетарную политику, что усугубит экономические проблемы.

Вышедшие накануне вечером данные Росстата по динамике потребительских цен показали почти полную остановку недельной дефляции, что вместе с ростом инфляционных ожиданий населения уменьшает возможный размер снижения ключевой ставки на пятничном заседании Банка России.

Давление на нефтяные цены продолжают оказывать опасения ослабления спроса из-за экономических проблем, в том числе связанных с карантинными ограничениями в Китае, отмечает Бабин.

Как отмечает ведущий аналитик Промсвязьбанка Алексей Головинов, индекс МосБиржи по итогам основной сессии смог остаться в "плюсе", несмотря на то, что в течение дня несколько раз менял направление движения, то уходя в "минус", то возвращаясь в "зеленую" зону. По итогам дня все сегменты российского фондового рынка продемонстрировали позитивную динамику.

Акции "Роснефти" оказались в аутсайдерах на фоне публикации слабой финансовой отчетности. Разочаровал инвесторов и расчетный размер возможных промежуточных дивидендов НК, который оказался хуже ожиданий, считает аналитик.

Индекс МосБиржи с начала недели двигается в диапазоне 2400-2465 пунктов. Очевидных триггеров для продолжения роста нет, это отражается и в том, что российский фондовый рынок стал чувствителен в последнее время к внешнему фону. В пятницу динамика индекса МосБиржи существенно не поменяется, он будет консолидироваться возле отметки 2450 пунктов, полагает Головинов.

По словам руководителя отдела альтернативных инвестиций УК "Первая" Евгения Линчика, рынок акций РФ в четверг показал осторожный позитив, но индекс МосБиржи все еще остается в диапазоне 2400-2480 пунктов.

Выросли акции компаний финансового сектора (Сбер, TCS Group) в отсутствие важных корпоративных новостей, но на фоне улучшающихся настроений инвесторов относительно негативного влияния снижения ВВП РФ и антироссийских санкций на бизнес банков. Также подросли акции большинства российских нефтегазовых компаний, несмотря на просевшую нефть, давление на которую оказывают растущие риски глобальной рецессии. Эти риски еще больше увеличились на фоне сохраняющейся высокой инфляции и намерения ФРС поднимать ставку опережающими темпами.

Внешний фон для рынков акций в целом остается негативным, хотя инвесторы взяли паузу в массированных распродажах на фоне позитивных данных по розничным продажам в США за август. В пятницу в фокусе внимания инвесторов будут данные по розничным продажам и промпроизводству в Китае. Ориентир по индексу Московской биржи остается прежним - 2400-2480 пунктов, полагает Линчик.

По словам ведущего аналитика "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, нефть дешевеет на опасениях слабого спроса в Европе и США. Подобная идея доминирует на рынке в течение длительного периода, но по факту может не реализоваться. Дорогой газ, согласно МЭА, будет стимулировать использование нефти для генерации электричества и тепла. Дополнительный спрос в МЭА оценивают на уровне 0,7 млн б/с в период с октября по март. В оперативном плане на нефть давит слабый китайский спрос на фоне карантинных мер, сильный доллар и растущие ставки.

Заявления "Газпрома"

"Газпром" в четверг сделал ряд заявлений, среди которых о намерении сохранить инвестпрограмму на ближайшие 5 лет и росте потребления трубопроводного газа. В компании также сообщили, что санкции лишь стимулируют ее развитие. В моменте акции "Газпрома", однако, не показали практически никакой реакции.

Экспорт газа из РФ в ЕС в этом году снизится на 50 млрд кубометров, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак журналистам "на полях" саммита ШОС. По его словам, Россия готова рассматривать вопрос об увеличении поставок газа в Турцию, если потребление в этой стране будет увеличиваться.

По словам Кочеткова, ситуация с экспортными показателями "Газпрома" пока не меняется - экспорт существенно снизился. За первые 8,5 месяцев поставки в страны дальнего зарубежья упали на 38,8%, или на 53,7 млрд кубометров. Однако наблюдается постоянный рост поставок в Китай. Во второй половине дня появились заявления о планах соединения европейской и восточной газотранспортной системы, что позволит оперативно перебрасывать газовые поставки между различными рынками.

В Азии в четверг отмечалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,2%, южнокорейский Kospi просел на 0,4%, китайский Shanghai Composite потерял 1,2%, гонконгский Hang Seng подрос на 0,4%), в Европе нет единой динамики (индекс FTSE подрос на 0,1%, DAX и CAC40 просели на 0,6-1%), но снижаются Штаты (индексы просели на 0,2-1%) на фоне хорошей статистики по розничным продажам в США.

Потребительские цены во Франции в августе выросли на 6,6%, тогда как ожидался подъем на 6,5%.

В США вышел блок разнополярной статистики. Розничные продажи в США в августе выросли на 0,3%, тогда как ожидалось снижение на 0,1%. Число новых заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе составило 213 тыс., эксперты ожидали 227 тыс. Индекс деловой активности Филадельфии в сентябре упал до минус 9,9 пункта при прогнозах снижения до 2,25 пункта с августовского уровня 6,2 пункта.

Цены на нефть

На нефтяном рынке в четверг цены вновь снижаются из-за опасений по поводу сокращения спроса. Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 по Москве составила $90,97 за баррель (-3,3% и +1% в среду), октябрьская цена WTI - $85,36 за баррель (-3,5% и +1,3% накануне).

Трейдеры следят за ситуацией в Китае, а также оценивают заявление министерства энергетики США относительно планов пополнения стратегического нефтяного резерва (SPR).

Власти Чэнду, столицы провинции Сычуань, готовятся смягчить карантинные ограничения в отдельных районах города, в котором проживает 21 млн человек, сообщает агентство Bloomberg.

Накануне Международное энергетическое агентство (МЭА) заявило, что спрос на нефть в Китае в 2022 году может снизиться впервые с 1990 года из-за жестких мер, принимаемых властями для сдерживания распространения коронавируса. Согласно прогнозу МЭА, спрос на нефть в КНР в этом году уменьшится на 2,7%.

Министерство энергетики США заявило в среду, что может приступить к пополнению стратегического нефтяного резерва (SPR) лишь после 2023 финансового года, который начнется 1 октября. Ранее Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что Штаты намерены начать пополнение SPR при падении цены нефти ниже $80 за баррель. В Минэнерго отметили, что его план в отношении SPR не предусматривает триггерной цены, которая должна спровоцировать закупки нефти.

"Второй эшелон" МосБиржи

Во "втором эшелоне" на Московской бирже выросли акции ПАО "Липецкая энергосбытовая компания" (+39,5%), ПАО "Южный Кузбасс" (+26,9%), ПАО "ТНС Энерго Марий эл" (+8% и +16,1% "префы"), ПАО "Варьеганнефтегаз" (+7,6%), ПАО "Россети Московский регион" (+5,3%), "КАМАЗа" (+5,3%), ПАО "Русская аквакультура" (+4,1%), "Трубной металлургической компании" (+4%), расписки VK (+3,9%).

Ритейлер "О'Кей" (+3,7% ГДР) сообщил в четверг о росте чистой прибыли в I полугодии по МСФО в 3,8 раза, до 576 млн руб. EBITDA группы выросла на 14,2% (до 7,511 млрд рублей), выручка увеличилась на 10,3% (до 97,803 млрд рублей).

Подешевели бумаги ПАО "Электроцинк" (-20,5%), ПАО "РКК "Энергия" (-3,5%), "Мечела" (-3,2% и -2,7% "префы"), ПАО "Соликамский магниевый завод" (-2%), "Распадской" (-1,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 35,98 млрд рублей (из них 7,56 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 5,1 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 5,06 млрд рублей на акции "Роснефти").