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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:12

США дали срок до 15 октября на сворачивание операций с "Аквариусом" и его "дочками"

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) включило в SDN List российского производителя компьютерной техники "Аквариус", следует из материалов OFAC.

Американским компаниям с 15 октября запрещаются сделки с участием ООО "Группа компаний Аквариус" и любых юрлиц, в которых "Аквариус" владеет 50% и более, говорится в лицензии, опубликованной OFAC.

В целом в обновленный санкционный список попали около 30 российских компаний и НИИ в сфере электроники.

В частности, в SDN List попали разработчики процессоров МЦСТ (процессоры "Эльбрус") и "Байкал электроникс" (процессоры "Байкал"), разработчик микросхем и систем безопасности АО НПЦ "Элвис", производитель печатных плат "Ядро ФАП Дубна", производитель микросхем АО "Ангстрем", а также группа "Элемент", которая является совместным предприятием госкорпорации "Ростех" и ПАО АФК "Система" в сфере микроэлектроники.

Также под санкции подпали предприятия космической отрасли - "Российский квантовый центр", РКС, "ИСС им. Решетнёва".

Аквариус США
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