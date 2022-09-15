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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:30

Минфин США ввел санкции против Орешкина, бывшего и нынешнего глав НРД и гендиректора НСПК

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Минфин США в очередной раз обновил российский сегмент санкционного списка.

Как следует из материалов OFAC, в SDN List включены, в частности, помощник президента России Максим Орешкин, бывший и нынешний руководители "Национального расчетного депозитария" (НРД, входит в группу "Московской биржи") Эдди Астанин и Виктор Жидков, гендиректор НСПК (оператор карт "Мир") Владимир Комлев.

Также под блокирующие санкции подпал ряд компаний, включая крупного поставщика компьютерной техники "Аквариус".

Минфин США OFAC Максим Орешкин SDN List НРД НСПК Владимир Комлев Эддид Астанин Виктор Жидков
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