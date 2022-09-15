Минфин США ввел санкции против Орешкина, бывшего и нынешнего глав НРД и гендиректора НСПК
Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Минфин США в очередной раз обновил российский сегмент санкционного списка.
Как следует из материалов OFAC, в SDN List включены, в частности, помощник президента России Максим Орешкин, бывший и нынешний руководители "Национального расчетного депозитария" (НРД, входит в группу "Московской биржи") Эдди Астанин и Виктор Жидков, гендиректор НСПК (оператор карт "Мир") Владимир Комлев.
Также под блокирующие санкции подпал ряд компаний, включая крупного поставщика компьютерной техники "Аквариус".