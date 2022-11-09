Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:16

В правительстве обсуждают введение таможенных пошлин на импортную электронику

Ввести пошлины попросили российские производители

В правительстве обсуждают введение таможенных пошлин на импортную электронику
Производство электронных планшетов на заводе "Аквариус"
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Минэкономразвития обсуждает с Минпромторгом, Минцифры и ФТС просьбу российских производителей радиоэлектроники ввести и повысить таможенные пошлины на импортную технику, пишет "Коммерсантъ". Дистрибуторы опасаются, что следствием станет сокращение ассортимента и рост цен.

В обсуждении участвовали представители ГК "Аквариус" и Курского электроаппаратного завода (КЭАЗ), пишет газета, ссылаясь на протокол совещания в Минэкономики от 6 октября. В Минпромторге изданию подтвердили, что обсуждаются предложения "Аквариуса" и КЭАЗа.

В частности, для компьютеров, ноутбуков, серверов, систем хранения данных, которые до сих пор пошлиной не облагались, предлагается ввести ее в размере 5%. Источники газеты говорят, что после начала СВО в Минцифры не раз обсуждали с российскими производителями электроники и другими профильными регуляторами вопрос увеличения таможенных пошлин на товары, которые отечественные компании способны производить или по крайней мере собирать из готовых зарубежных компонентов. Несколько крупных электронных предприятий выступают не только за увеличение ввозных пошлин, но и за запрет параллельного импорта электроники, аналоги которой собираются в России.

По данным одного из источников издания, в Минцифры идея введения пошлин нашла поддержку, а в Минэкономики "пока смотрят на нее скептически". "В нынешних условиях повышение пошлин - неоптимальная мера, она затронет широкий пласт потребителей внутри страны", - говорит собеседник газеты.

Введение пошли приведет к дальнейшему сокращению выбора для конечных пользователей на фоне и так опустошенного рынка и "пока не сформировавшегося процесса параллельного импорта", а также к росту цен, заявил "Коммерсанту" исполнительный директор компании diHouse (входит в группу "Ланит") Андрей Тарасов.

Минцифры Минэкономразвития Минпромторг ФТС Аквариус КЭАЗ Ланит
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Главред Republic Колезев стал фигурантом уголовного дела и объявлен в розыск в РФ

Баскетболистку Бриттни Грайнер этапируют из СИЗО в колонию

В Думе согласились повысить налог на прибыль для экспортеров СПГ с 20% до 34%

Что произошло за день: вторник, 8 ноября

В России со следующего года появится единое пособие для семей с детьми

Путин заявил о необходимости поддержки семей с детьми при желании родителей работать

Путин сообщил о продлении программы маткапитала до конца 2026 года

Путин сообщил о продлении программы маткапитала до конца 2026 года
Военная операция на Украине

Шойгу проинспектировал командный пункт группировки российских войск, участвующих в СВО

Один человек погиб при крушении вертолета под Костромой

Более 40 человек доставили к следователям после обысков в петербургских барах

Более 40 человек доставили к следователям после обысков в петербургских барах
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });