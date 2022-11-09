В правительстве обсуждают введение таможенных пошлин на импортную электронику

Ввести пошлины попросили российские производители

Производство электронных планшетов на заводе "Аквариус" Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Минэкономразвития обсуждает с Минпромторгом, Минцифры и ФТС просьбу российских производителей радиоэлектроники ввести и повысить таможенные пошлины на импортную технику, пишет "Коммерсантъ". Дистрибуторы опасаются, что следствием станет сокращение ассортимента и рост цен.

В обсуждении участвовали представители ГК "Аквариус" и Курского электроаппаратного завода (КЭАЗ), пишет газета, ссылаясь на протокол совещания в Минэкономики от 6 октября. В Минпромторге изданию подтвердили, что обсуждаются предложения "Аквариуса" и КЭАЗа.

В частности, для компьютеров, ноутбуков, серверов, систем хранения данных, которые до сих пор пошлиной не облагались, предлагается ввести ее в размере 5%. Источники газеты говорят, что после начала СВО в Минцифры не раз обсуждали с российскими производителями электроники и другими профильными регуляторами вопрос увеличения таможенных пошлин на товары, которые отечественные компании способны производить или по крайней мере собирать из готовых зарубежных компонентов. Несколько крупных электронных предприятий выступают не только за увеличение ввозных пошлин, но и за запрет параллельного импорта электроники, аналоги которой собираются в России.

По данным одного из источников издания, в Минцифры идея введения пошлин нашла поддержку, а в Минэкономики "пока смотрят на нее скептически". "В нынешних условиях повышение пошлин - неоптимальная мера, она затронет широкий пласт потребителей внутри страны", - говорит собеседник газеты.

Введение пошли приведет к дальнейшему сокращению выбора для конечных пользователей на фоне и так опустошенного рынка и "пока не сформировавшегося процесса параллельного импорта", а также к росту цен, заявил "Коммерсанту" исполнительный директор компании diHouse (входит в группу "Ланит") Андрей Тарасов.