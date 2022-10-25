UPS увеличила квартальную чистую прибыль на 11%

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - В III квартале 2022 года крупнейшая в мире служба экспресс-доставки United Parcel Service увеличила чистую прибыль на 11% и сохранила годовой прогноз.

Чистая прибыль компании в июле-сентябре составила $2,58 млрд, или $2,96 в расчете на акцию, против $2,33 млрд, или $2,65 на акцию, годом ранее.

Скорректированная прибыль в расчете на акцию составила $2,99 на акцию.

Выручка повысилась на 4,2% и достигла $24,2 млрд.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали скорректированную прибыль компании на уровне $2,84 на акцию при выручке в $24,3 млрд.

Доходы UPS в США в минувшем квартале выросли на 8,2% и составили $15,37 млрд. Консенсус-прогноз предполагал $15,12 млрд.

Международный сегмент зафиксировал рост выручки на 1,7%, в результате чего она достигла $4,8 млрд (ожидалось $4,9 млрд).

Выручка в сегменте управления цепями поставок упала на 6,3%, до $3,99 млрд (ожидалось $4,29 млрд).

Компания подтвердила годовой прогноз выручки в районе $102 млрд. Аналитики FactSet ожидают показатель в размере $101,7 млрд.

Котировки акций UPS в ходе предварительной сессии во вторник растут на 0,5%. С начала текущего года капитализация компании уменьшилась на 21,8% и сейчас составляет около $144 млрд. Фондовый индекс Dow Jones Industrial Average за этот период потерял 13,3%.

Отчетность UPS считается барометром американской экономики, поскольку на долю компании приходится около половины всех отправлений в США: от автозапчастей и лекарственных средств до одежды и финансовой документации.

UPS работает более чем в 220 странах. Компания осуществляет доставку более чем на 570 собственных, арендованных или чартерных самолетах, ежедневно совершая около 2,3 тысячи рейсов. В прошлом году она доставляла в среднем 25,2 млн посылок ежедневно.