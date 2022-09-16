Бывший глава Минфина США Саммерс призвал ФРС поднять ставку выше 4,3%

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система США должна поднять ставку выше 4,3%, чтобы контролировать инфляцию, заявил в Гарварде бывший министр финансов страны, профессор этого университета Лоуренс Саммерс.

Медианный прогноз руководителей ФРС, опубликованный в июне, предполагал, что ставка достигнет пика в 3,8% в следующем году. Этот прогноз по мнению многих аналитиков вероятнее всего будет пересмотрен на заседании на следующей неделе до 5%, напоминает Bloomberg.

Саммерс считает также, что, если у руководителей Федрезерва на предстоящем заседании будет стоять выбор между подъемом ставки на 50 б.п. или сразу на 1 процентный пункт, им лучше выбрать последний вариант. По его прогнозу, ФРС поднимет ставку в сентябре на 75 б.п.

Профессор также раскритиковал прогнозы ФРС для экономики США: Центробанк "должен быть более реалистичен и честен в своих прогнозах".

Очередное заседание Федрезерва состоится 20-21 сентября. Большинство экономистов сохраняют прогнозы повышения ставки на 75 б.п. Однако вероятность более агрессивного шага - подъема на целый пункт, по мнению некоторых трейдеров не равна нулю: фьючерсный рынок оценивает примерно в 24% возможность такого сценария, по данным CME Group.

"Один процентный пункт должен быть среди вариантов, но они, вероятнее всего, остановятся на 75 б.п.", - отметила главный экономист KPMG LLP Дайан Свонк.

Федрезерв начал повышать ключевую ставку с марта для борьбы с бьющей многолетние рекорды инфляции. С того момента регулятор повысил ставку уже на 225 б.п. На заседаниях в июне и в июле Федрезерв ускорил темпы повышения до 75 б.п. Сейчас диапазон ставки составляет 2,25-2,5% годовых.