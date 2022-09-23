Госкорпорации по ОрВД предложили выделить 10 млрд рублей в условиях санкций

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - ФГУП "Госкорпорация по организации воздушного движения" (ГК по ОрВД, подведомственно Росавиации) в 2023 году может получить 10 млрд рублей в качестве поддержки в условиях внешнего санкционного давления.

Это указано в пояснительной записке к проекту закона о федеральном бюджете на ближайшую трехлетку, с которой ознакомился "Интерфакс".

С 2020 года ГК по ОрВД испытывает финансовые трудности. После начала пандемии COVID-19 интенсивность полетов иностранных авиакомпаний через российское воздушное пространство существенно снизилась, тогда как доходы именно от их обслуживания исторически составляли большую часть выручки предприятия.

Несмотря на оптимизацию расходов, накопленные денежные средства ГК будут исчерпаны к началу IV квартала 2022 года, предупреждал Минтранс, готовивший меры поддержки предприятия. Кассовый разрыв оценивался в 25 млрд рублей.

В сентябре премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в 2022 году на поддержку системы организации воздушного движения государство может выделить 25 млрд рублей. После этого он подписал распоряжение о предоставлении ГК по ОрВД 15 млрд рублей. Средства будут направлены на аэронавигационное обслуживание не менее 1 млн полетов, при необходимости до конца 2022 года на эти цели будет выделено дополнительное финансирование, говорилось в пояснении к документу.