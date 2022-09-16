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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:50

В НСПК заверили, что санкции не повлияют на работу платежной системы "Мир"

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Санкции против генерального директора Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимира Комлева не повлияют на работу платежной системы "Мир" и других систем, работу которых обеспечивает НСПК, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

"В России картой "Мир", как и другими сервисами НСПК, можно будет продолжать пользоваться без ограничений", - отмечается в сообщении пресс-службы НСПК.

Сейчас карты "Мир" принимаются в 11 странах: Турции, Вьетнаме, Южной Корее, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии. Возможность приема карт "Мир" прорабатывается с Ираном, Кубой, Египтом и Венесуэлой.

НСПК, являющаяся оператором карт "Мир", была создана российскими властями в 2014 году после введения против России ряда санкций. НСПК объявила о начале эмиссии первых карт "Мир" в декабре 2015 года.

Накануне стало известно, что Минфин США в очередной раз обновил российский сегмент санкционного списка, внеся в него, в частности, гендиректора НСПК Комлева.

НСПК Мир Владимир Комлев
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