В ЦБ заявили о намерении продолжать диалог с зарубежными партнерами по приему карт "Мир"

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Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Банк России намерен продолжать диалог с зарубежными партнерами о расширении географии приема карт "Мир", говорится в сообщении регулятора.

"Зарубежные партнеры сами принимают решение по открытию своей инфраструктуры для приема карт "Мир". При этом мы намерены продолжать диалог о расширении географии приема карт "Мир", - прокомментировали в ЦБ разъяснения Управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC).

ЦБ отмечает, что карты "Мир", как и другие сервисы НСПК (карты жителя, социальные, студенческие и транспортные карты, программа лояльности и др.), продолжают работать на территории России в обычном режиме.

В четверг OFAC опубликовало разъясняющий документ, в котором уточнялось, что финансовые институты не из США, заключая соглашения с российской Национальной системой платежных карт (НСПК), рискуют оказаться вовлеченными в действия по обходу американских санкций за счет расширения территории использования платежной системы "Мир" за пределами РФ. При этом в документе уточнялось, что сама НСПК не состоит в санкционных списках. Одновременно с публикацией этого документа, ведомство добавило генерального директора НСПК Владимира Комлева в список блокирующих санкций.

"Под блокирующие санкции попал глава Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев. Саму НСПК американцы пока не заблокировали. Но удар по руководству уже порождает потенциальные "озабоченности комплаенса" (compliance considerations) партнеров даже в дружественных странах", - пишет в своем телеграм-канале программный директор Российского совета по международным делам, эксперт по санкционной тематике Иван Тимофеев.

Руководство неизбежно участвует в сделках с зарубежными партнерами, которые теперь могут опасаться вторичных санкций или принудительных мер со стороны США, отмечает Тимофеев.

В НСПК "Интерфаксу" сообщили в пятницу, что санкции против Комлева не повлияют на работу платежной системы "Мир" и других систем.

Сейчас карты "Мир" принимаются в 11 странах: Турции, Вьетнаме, Южной Корее, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии. Возможность приема карт "Мир" прорабатывается с Ираном, Кубой, Египтом и Венесуэлой.

НСПК, являющаяся оператором карт "Мир", была создана российскими властями в 2014 году после введения против России ряда санкций. НСПК объявила о начале эмиссии первых карт "Мир" в декабре 2015 года.