ЧТПЗ выкупил по трем выпускам бондов бумаги на 17 млрд рублей

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - АО "Челябинский трубопрокатный завод" (ЧТПЗ, входит в "Трубную металлургическую компанию", ТМК) выкупило в рамках оферт по согласования с владельцами 2 207 825 облигаций серии 001Р-03, 5 445 340 облигаций серии 001Р-04 и 9 417 590 облигаций серии 001Р-06, сообщила компания.

Цена выкупа всех серий составила 100% от номинала. Объем серии 001Р-03 составляет 4,99 млн облигаций, серии 001Р-04 - 9,9 млн облигаций, серии 001Р-06 - 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, компания выкупила 44,16% выпуска 001Р-03, 55% выпуска 001Р-04 и 94,18% выпуска 001Р-06.

Оферты по бондам данных серий были выставлены ЧТПЗ после решения о реорганизации. 17 июня ТМК приняла решение о выделении ООО "ВТЗ Трубопроводные решения" и ООО "ЧТПЗ Трубопроводные решения" с одновременным их присоединением к ООО "ТМК Трубопроводные решения".

К реорганизации компания готовилась еще в середине февраля, но отложила свои планы в связи с неопределенными условиями на финансовых рынках. 15 февраля 2022 года ТМК в связи с планируемой реорганизацией предоставила обеспечение в виде независимых гарантий по выпускам облигаций серий 001Р-03, 001Р-04 и 001Р-06. В частности, в эмиссионных документах говорится, что гарантии будут распространяться на погашение номинальной стоимости бумаг и выплату купонных доходов.

Кроме того, после получения согласия от держателей облигаций ЧТПЗ 15 сентября досрочно погасил облигации серии 001Р-05 объемом 10 млрд рублей.

В настоящее время в обращении находится 3 выпуска биржевых облигаций ЧТПЗ на общую сумму 24,899 млрд рублей и выпуск евробондов на $300 млн с погашением в 2024 году.

ЧТПЗ - один из крупных производителей стальных труб в России, в 2021 году вошел в состав ТМК.