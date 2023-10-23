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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

ТМК и ЧТПЗ запросили у держателей евробондов согласие на альтернативные варианты платежей

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - ПАО "Трубная металлургическая компания" (ТМК) и входящее в его группу ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" предложили держателям своих долларовых евробондов с погашением соответственно в феврале 2027 и сентябре 2024 года согласовать альтернативные варианты платежей.

Собрания держателей назначены на 14 ноября, сообщили эмитенты еврооблигаций - TMK Capital S.A. и Chelpipe Finance DAC. Принять участие в голосовании смогут инвесторы, владеющие евробондами по данным на 8 ноября, крайний срок подачи бюллетеней - 12 ноября.

Согласно предложенным изменениям в эмиссионную документацию, в случае отсутствия из-за санкционных ограничений возможности исполнить обязательства по стандартной схеме, ТМК и ЧТПЗ смогут произвести прямые платежи в рублях держателям, чьи права учитываются в российской инфраструктуре (в том числе и на счета особых режимов, открытые в интересах владельцев еврооблигаций), по их запросам. На это у эмитентов будет 30 рабочих дней.

Также на рассмотрение держателей выносится вопрос о замене трасти - с BNY Mellon Corporate Trustee Services у ТМК и Citicorp Trustee Company у ЧТПЗ на Legal Capital Investor Services. Площадка для потенциальных арбитражных разбирательств переносится из Лондона в Гонконг.

В обращении находятся бумаги выпуска ЧТПЗ-2024 на $296,9 млн из оригинального объема $300 млн, ТМК-2027 - на $492,3 млн из $500 млн, следует из сообщений эмитентов.

Российские компании, имеющие в обращении евробонды, обязаны по указу президента в срок до 1 января 2024 года разместить замещающие локальные облигации. Если эмитент хочет действовать по другому сценарию, он должен получить разрешение правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России. Среди оснований, позволяющих претендовать на исключение - срок погашения еврооблигаций до 31 декабря 2024 года. Ни ЧТПЗ, ни ТМК пока не анонсировали свои планы относительно возможного замещения еврооблигаций. На прошлой неделе у обеих компаний прошли советы директоров с одинаковым пунктом повестки дня - "о размещении облигаций обществом" (подробности не раскрывались), но в итоге информация была лишь принята к сведению, а рассмотрение вопроса перенесено на заочные заседания.

BNY Mellon Гонконг Лондон ТМК ЧТПЗ
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