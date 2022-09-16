Банк России допустил, что снижение ВВП в 2022 году будет ближе к 4% в действующем прогнозе

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Данные по ВВП России за II квартал и оперативные индикаторы указывают на то, что динамика деловой активности в стране складывается лучше, чем Банк России предполагал в июле, снижение ВВП в 2022 году будет ближе к 4% в действующем интервальном прогнозе (4-6%), говорится в сообщении ЦБ.

Оно опубликовано по итогам заседания совета директоров, на котором он понизил ключевую ставку до 7,5% с 8%.

Несмотря на то, деловая активность в стране оказалась лучше прогнозов ЦБ, внешние условия для российской экономики остаются сложными и сохраняется выраженная неоднородность тенденций в отраслевом и региональном разрезах, отметил регулятор.

"Негативное влияние на экономическую активность оказывают факторы как спроса, так и предложения. Согласно данным опросов, значительная доля предприятий по-прежнему испытывает затруднения в производстве и логистике. Однако их деловые настроения продолжают улучшаться по мере диверсификации поставщиков готовой продукции, сырья и комплектующих, а также рынков сбыта. Все более широкий круг предприятий подстраивается к работе в новых условиях", - говорится в комментарии.

Сдержанность потребительской активности ЦБ объясняет снижением реальных доходов населения при одновременном сохранении склонности к сбережению. Сбергательную модель потребление регулятор объясняет и общей экономической неопределенностью, и сократившимся предложением отдельных категорий товаров и услуг.

Ограничения предложения на потребрынках ослабевают за счет постепенного восстановления потребительского импорта и импортозамещения, продолжает ЦБ.

Ситуацию на рынке труда ЦБ считает стабильной.

"Хотя число вакансий со стороны работодателей снизилось, уровень безработицы находится вблизи исторических минимумов. Адаптация рынка труда к изменившимся условиям во многом происходит через механизм неполной занятости и подстройку реальных заработных плат", - говорится в комментарии.

По оценке Минэкономразвития, падение ВВП России в июле 2022 года, составило 4,3% в годовом сравнении после снижения на 4,9% в июне, также на 4,3% в мае, на 2,5% в апреле. Снижение ВВП за январь-июль 2022 года Минэкономразвития оценило на уровне 1,1%. На прошлой неделе министерство улучшило свои ожидания по динамике ВВП на 2022 и 2023 годы и теперь ждет снижения экономики на 2,9% в 2022 году (против снижения на 4,2% по прогнозу в середине августа) и на 0,9% в 2023 году (против снижения на 2,7% по августовскому прогнозу).

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале сентября, по снижению ВВП в 2022 году равняется 4,3%, в 2023 году ожидается снижение на 2%.

Действующий прогноз ЦБ от конца июля по снижению российской экономики на 2022 год равняется 4-6%, в 2023 году ЦБ прогнозировал снижение ВВП в интервале 1-4%. Текущее заседание совета директоров не было опорным, поэтому официально прогноз ЦБ не был пересмотрен - это произойдет на заседании 28 октября.