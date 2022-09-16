В Минэкономразвития ждут от снижения ставки ЦБ стимул для кредитования и спроса

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Минэкономразвития позитивно оценивает решение Банка России снизить ставку до 7,5% с 8%, считает, что оно придаст дополнительный импульс кредитованию и потребительскому спросу, прокомментировала через пресс-службу решение ЦБ замглавы ведомства Полина Крючкова.

"Позитивно оцениваем снижение ключевой ставки Банка России. Это взвешенное решение, которое отвечает интересам экономики в текущих условиях. Вместе с комплексными мерами правительства оно окажет дополнительную поддержку экономике, придаст стимул кредитованию и потребительскому спросу", - считает она.

Совет директоров ЦБ снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов (б.п.), до 7,50% годовых. Большинство аналитиков ожидали такого уменьшения (в целом ожидания экспертов по уровню снижения ставки варьировались в диапазоне от 25 до 100 б.п.).