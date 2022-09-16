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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:11

Рубль практически не изменился к доллару и евро на снижении ключевой ставки

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Рубль практически не изменился к доллару и евро на "Московской бирже" в пятницу днем на решении ЦБ РФ снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов (б.п.) – до 7,5% годовых, так как оно было ожидаемо рынком и учтено в текущих котировках.

Большинство аналитиков ожидали снижения ключевой ставки на заседании 16 сентября на 50 базисных пунктов – до 7,5% годовых. В целом ожидания экспертов по уровню снижения ставки варьировались в диапазоне от 25 базисных пунктов (до 7,75% годовых) до 100 базисных пунктов (7% годовых).

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К 13:32 курс доллара на торгах "Московской биржи" составлял 60,015 руб./$1, что всего на 1,5 копейки ниже уровня на 13:29. Евро также снизился на 1,5 копейки – до 59,885 руб./EUR1 против 59,9 руб./EUR1 до объявления решения Банка России.

"Совет директоров Банка России 16 сентября 2022 года принял решение снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 7,5% годовых. Текущие темпы прироста потребительских цен остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции. Это связано как с влиянием набора разовых факторов, так и со сдержанным потребительским спросом. Динамика деловой активности складывается лучше, чем Банк России предполагал в июле. Однако внешние условия для российской экономики остаются сложными и по-прежнему значительно ограничивают экономическую деятельность. На повышенном уровне остаются инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий", - говорится в сообщении регулятора.

"Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков. По прогнозу Банка России, годовая инфляция составит 11,0-13,0% в 2022 году, а с учетом проводимой денежно-кредитной политики снизится до 5,0-7,0% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году", - отмечает ЦБ РФ.

Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 28 октября 2022 года.

Московская биржа
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