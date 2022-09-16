Рынок акций РФ днем замедлил рост после решения ЦБ РФ о снижении ставки

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ днем в пятницу замедлил рост после решения ЦБ РФ снизить ставку на ожидаемые 0,5 процентных пункта (до 7,5% годовых), игроки начали локально фиксировать прибыль; индекс МосБиржи после роста утром в район 2470 пунктов вернулся ниже 2460 пунктов.

К 13:35 индекс МосБиржи составил 2457,68 пункта (+0,5%, максимум сессии - 2469,02 пункта), индекс РТС - 1290,16 пункта (+0,2%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 2,6%.

Доллар подрос до 60,02 рубля (+0,22 рубля).