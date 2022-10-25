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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

General Electric в III кв. получила скорректированную прибыль хуже прогноза

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - General Electric Co завершила третий квартал с чистым убытком, при этом скорректированная прибыль оказалась хуже ожиданий аналитиков, а выручка - лучше.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистый убыток в июле-сентябре составил $0,21 в расчете на акцию по сравнению с чистой прибылью в размере $1,08 на акцию, полученной за аналогичный период прошлого года. При этом прибыль без учета разовых факторов снизилась до $0,35 на акцию с $0,53 ранее.

Свободный денежный поток упал на 11,5% - до $1,19 млрд.

Выручка увеличилась на 2,8% и достигла $19,084 млрд против $18,569 млрд годом ранее.

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Опрошенные FactSet эксперты в среднем оценивали скорректированную прибыль компании на уровне $0,47 на акцию при выручке в $18,4 млрд и свободном денежном потоке $284,5 млн.

Выручка подразделения GE HealthCare в минувшем квартале выросла на 6%, до $4,61 млрд, бизнеса GE Aerospace - на 24%, до $6,71 млрд.

Доход подразделения в сегменте возобновляемых источников энергии GE Renewable Energy уменьшился на 15%, до $3,59 млрд, подразделения GE Power - на 12%, до $3,53 млрд.

Котировки акций GE растут на 0,2% в ходе предварительных торгов во вторник, хотя сразу после публикации отчетности они упали более чем на 3%. С начала текущего года рыночная стоимость компании уменьшилась на 22,4% (до $79,85 млрд), при этом фондовый индекс Dow Jones Industrial Average потерял 13,3% за этот период.

General Electric
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