ЦБ допустил снижение годовой инфляции в марте-апреле 2023 г. ниже 4% из-за эффекта базы

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Годовая инфляция в РФ в марте-апреле 2023 года может временно снизиться ниже 4%, но это будет "арифметический эффект" из-за высокой базы 2022 года. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на брифинге по итогам совета директоров ЦБ.

"По нашему прогнозу, с учетом неоднородного влияния структурной трансформации инфляция в 2023 году составит 5-7%. ДКП направлена на то, чтобы вернуть ее к 4% в 2024 году", - озвучила она официальные прогнозы ЦБ.

По его словам, "годовая инфляция замедляется, но в дальнейшем действия дезинфляционных факторов будет ослабевать".

"Основную роль в коррекции цен в летние месяцы сыграли произошедшее укрепление рубля, повышенная склонность населения к сбережению и рост предложения сельхозпродукции. Это во многом разовые факторы, влияние которых будет постепенно уменьшаться", - сказала Набиуллина.

"Текущие темпы роста цен будут формироваться выше сегодняшних околонулевых значений", - считает глава ЦБ.

Годовая инфляция как зеркало заднего вида

"При этом мы не исключаем, что годовая инфляция в I полугодии 2023 года временно опустится ниже цели (4%- ИФ) из-за эффекта высокой базы", - предупредила Набиуллина, пояснив, что речь идет о марте-апреле – месяцах, когда был скачок цен в 2022 году.

"То есть, сравнивая цены потребительских товаров и услуг в марте-апреле следующего года с ценами в марте-апреле текущего, когда были ажиотажный спрос и резкий всплеск цен, арифметически мы можем получить низкий показатель. В этом плане годовая инфляция будет, как зеркало заднего вида, отражать ситуацию 2022 года", - пояснила она почему годовая инфляция в марте-апреле 2023 года может уйти временно ниже 4%.

Эффекты структурной перестройки

Набиуллина также заявила, что сегодняшнее слабое инфляционное давление связано и с эффектами структурной перестройки экономики.

"Ранее мы говорили о том, что она преимущественно увеличивает инфляцию. Теперь мы видим, что ситуация сложнее: структурная перестройка может сопровождаться и дезинфляционными процессами. Так, эффекты от санкций на экспорт и импорт могут быть как проинфляционными, так и дезинфляционными, и могут менять направленность со временем", - отметила она.

"Поясню подробнее. В случае с санкциями на импорт первоначальный эффект, безусловно, проинфляционный, так как экономика сталкивается с дефицитом подсанкционных товаров. Но затем могут начать действовать корректирующие факторы. Первое: появляются альтернативные каналы поставок, товары-заместители и так далее. Постепенное восстановление импорта смягчает проинфляционный эффект. Второе: если под санкции попал значительный объем импорта, то спрос на валюту внутри страны падает и рубль укрепляется, что также ведет к коррекции первоначального скачка цен", - сказала глава ЦБ.

"В случае санкций на экспорт начальный эффект, напротив, дезинфляционный. Экспортеры ищут возможности заместить выбывший внешний спрос, в том числе через увеличение поставок на внутренний рынок, что оказывает понижательное давление на цены. Если же санкции приводят к снижению притока экспортной выручки в страну, то через ослабление рубля это частично уменьшает первоначальный дезинфляционный импульс. Со временем многие компании найдут новые внешние рынки. Для инфляции этот фактор работает как в плюс (за счет того, что компании получают больше гибкости в ценовой политике на внутреннем рынке), так и в минус: благодаря восстановлению притока валютной выручки укрепляется курс, что дает дезинфляционный эффект", - добавила она.

"Суммируя, мы считаем, что структурная перестройка экономики будет сопровождаться ускорением роста цен, несмотря на отдельные периоды их коррекции. Это важное обстоятельство, на основе которого мы прогнозируем инфляцию выше цели в следующем году и которое учитываем при проведении денежно-кредитной политики. Что касается этого года, то мы снизили прогноз по инфляции до 11-13% (с 12-15% - ИФ)", - сказала глава ЦБ.