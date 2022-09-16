Глава ЦБ заявила о высокой вероятности улучшения прогноза по динамике ВВП на 2022 год

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Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - ЦБ с высокой вероятностью на опорном заседании в октябре улучшит свой прогноз по динамике ВВП на 2022 год, который сейчас предполагает снижение на 4-6%, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на брифинге по итогам совета директоров ЦБ.

"Мы учтем все тенденции в обновленном прогнозе, который представим в октябре. С высокой вероятностью прогноз по ВВП на этот год будет улучшен", - сказал она.

В сообщении ЦБ, опубликованном по итогам заседания совета директоров, говорилось, что данные по ВВП РФ за II квартал и оперативные индикаторы указывают на то, что динамика деловой активности в РФ складывается лучше, чем Банк России предполагал в июле, снижение ВВП в 2022 году будет ближе к 4%.

Минэкономразвития на прошлой неделе улучшило свои ожидания по динамике ВВП на 2022 и 2023 годы и теперь ждет снижения экономики на 2,9% в 2022 году (против снижения на 4,2% по прогнозу в середине августа) и на 0,9% в 2023 году (против снижения на 2,7% по августовскому прогнозу).

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале сентября, по снижению ВВП в 2022 году равняется 4,3%, в 2023 году ожидается снижение на 2,0%.

Действующий прогноз ЦБ от конца июля по снижению российской экономики на 2022 год равняется 4-6%, в 2023 году ЦБ прогнозировал снижение ВВП в интервале 1-4%. Текущее заседание совета директоров не было опорным, поэтому официально прогноз ЦБ не был пересмотрен - это произойдет на заседании 28 октября.