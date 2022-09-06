Минэкономразвития ожидает снижение ВВП РФ в 2022г на 2,9% и в 2023г на 0,9%

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Минэкономразвития улучшило свои ожидания по динамике ВВП на 2022 и 2023 годы и теперь ждет снижения экономики на 2,9% в 2022 году и на 0,9% в 2023 году, сообщил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в кулуарах Восточного экономического форума.

По его словам, экономика РФ может перейти к поквартальному росту уже к концу 2022 года, но из-за высокой базы начала 2022 года в целом за 2023 год будет еще незначительное снижение.

Решетников заявил, что уже начиная с 2024 года в базовом сценарии ожидается рост на 2,6% с дальнейшим выходом на 3%-ю траекторию роста, а к 2030 году рост экономики может составить порядка 17% по сравнению с 2021 годом.

Минэкономразвития еще в середине августа назад внесло на рассмотрение в бюджетную комиссию проект нового макропрогноза, в котором улучшило ожидания по снижению ВВП в 2022 году до 4,2% с 7,8% в майской редакции. Прогноз на 2023 год по динамике ВВП РФ Минэкономразвития тогда, наоборот, несколько ухудшило - до 2,7% против снижения на 0,7% в майской версии прогноза.

Но за последние две недели вышла позитивная статистика от Росстата по динамике инвестиций в основной капитал во втором квартале 2022 года (рост на 4,1% в годовом выражении, хотя многие ожидали их спад, в целом за полугодие инвестиции выросли на 7,8%), а также относительно позитивные данные по динамике экономики в июле - согласно расчетам министерства, падение ВВП РФ в июле 2022 года даже несколько замедлилось до 4,3% в годовом сравнении после снижения на 4,9% в июне и спада также на 4,3% в мае.

"В целом российская экономика достойно справляется с санкционным давлением, которое есть. Мы ожидаем оценку по этому году - снижение ВВП на 2,9%, что существенно ниже тех оценок, которые были в марте-апреле, и она является прямым следствием как предпринятых правительством и ЦБ по поручению президента мер, так и структурной устойчивости российской экономики. Наш бизнес, наши предприятия показали себя устойчивыми, готовыми меняться, пережившими не один кризис, и с текущей ситуацией тоже справляются", - сказал Решетников.

"В 2022 году был сильный первый квартал (рост на 3,5% в I квартале и спад на 4% во II квартале - ИФ), в результате чего по первому полугодию общая оценка ВВП - минус 0,5% (Росстат оценил снижение за I полугодие на 0,4% - ИФ). Это формирует достаточно высокую базу на 2023 год. Поэтому экономика перейдёт квартал к кварталу (с исключением сезонного и календарного факторов - ИФ) к росту в конце этого - начале следующего года, но статистически следующий год будет ниже этого года - мы прогнозируем снижение на 0,9% в 2023 году", - пояснил он прогноз на 2023 год.

"Начиная с 2024 года выходим в устойчивый плюс - рост составит 2,6% и дальше с некоторым повышением. В дальнейшем, пережив этот период адаптации, должны вернуться на траекторию 3%-го роста", - заявил глава Минэкономразвития.

"Базовый сценарий предполагает рост в 2030 году к 2021 году на уровне 17%. Это базовый сценарий, он основывается на реализации тех программ, решения по которым сейчас уже приняты или принимаются... Объем инвестиций должен вырасти на 30% за это время (2030 год к 2021 году), реальные денежные доходы - на 20%", - поделился Решетников ожиданиями перспектив до 2030 года.

При этом он отметил, что министерство традиционно просчитывает разные сценарии для подготовки и принятия необходимых мер, но ориентироваться нужно на базовый.

"Считаем и другие сценарии - есть сценарии, что называется "все страхи мира", но надо понимать, что мы используем эти сценарии и для того, чтобы сравнивать, что будет, если мы реализуем те или иные программы или не реализуем их. Поэтому к этим сценариям (альтернативным - ИФ) надо относиться, скажем, как к рабочим страшилкам - это аналитические расчеты, которые мы используем как раз для расчета что будет, если мы реально не будем сопротивляться, ничего не будем делать, тогда переход в зону роста естественно затягивается - но это если бы не приняли тех решений, которые уже приняли", - рассказал он о смысле альтернативных стрессовых сценариев.