На счетах типа "С" со средствами нерезидентов накоплены сотни миллиардов рублей

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - На счетах типа "С" накоплено несколько сотен миллиардов рублей, доходы от их инвестирования могли бы быть направлены на компенсацию инвесторам с "замороженными" активами, считает глава Банка России Эльвира Набиуллина.

На этих рублевых счетах блокируются средства нерезидентов из "недружественных" юрисдикций, в том числе доходы по принадлежащим им ценным бумагам. Конвертировать их в валюту можно только по разрешению российских властей. Ранее Набиуллина заявляла, что ЦБ обсуждает идею создания фонда компенсации потерь инвесторам, чьи активы были заморожены. По ее словам, этот фонд мог бы быть создан на базе Агентства по страхованию вкладов (АСВ) и пополняться за счет доходов, поступающих по замороженным Россией активам нерезидентов.

"Мы говорили об использовании средств на счетах типа "С". Там накоплено несколько сотен миллиардов рублей, но эти средства на счетах типа "С" дальше могут расти. И речь идет не об использовании этих средств, то есть здесь объем прав нерезидентов остается, эти средства заморожены. Речь идет об использовании доходов от инвестирования этих средств. Мы считаем важным, чтобы они оставались не в банковской системе, а были направлены на компенсацию людям, которые оказались в ситуации, когда их активы заморожены", - сказала она на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров.

"Куда инвестировать? В принципе, широкий класс инвестиций есть. Инвестирование этих средств приносит доход. Эти доходы могут меняться в зависимости от того, как будет развиваться ситуация на финансовом рынке, но, тем не менее, это средства, которые получаются и которые можно использовать. Мы пока в процессе обсуждения. Будем с коллегами из министерств, ведомств обсуждать, с участниками финансового рынка и с представителями инвесторов, в каких формах это лучше делать", - сказала Набиуллина.