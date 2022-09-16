ЦБ готов обсуждать варианты обмена активами, замороженными в России и за рубежом

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - ЦБ РФ готов обсуждать различные варианты обмена активами, замороженными в России и за рубежом, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

"Обмен активов тоже надо обсуждать. Как идею, мы ее не отбрасываем ни в коем случае. Надо взвесить все плюсы и минусы, но когда идет речь о том, чтобы обменять эти активы на те, которые заморожены, которые находятся на счетах типа "С", то это просто несопоставимые величины", - сказала она.

На ее взгляд, при этом неясен вопрос, как провести справедливый обмен.

Она считает, что использование фонда компенсации Агентства по страхованию вкладов (АСВ) больше подходит для высвобождения средств массового инвестора, у которого небольшие суммы, которые можно высвободить.

"И механизмы тоже сейчас разного рода обсуждаются, как это будет - выкуп требований или иные способы", - добавила она. Это нуждается в детальной проработке.

"Но мы заинтересованы в том, чтобы открыто обсуждать это с инвесторами, разные механизмы, потому что мы хотим помочь нашим инвесторам, которые попали в эту ситуацию, и использовали все возможности для этого", - подчеркнула глава ЦБ РФ.