ЦБ не поддержал идею защиты клиентов от санкций против финорганизаций симметричной блокировкой

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Идея защитить клиентов тех организаций финансового рынка, которые подпадают под иностранные санкции, от блокировки активов посредством принятия закона о симметричной блокировке не нашла поддержки у Банка России.

Кто конкретно выступил автором данной инициативы, неизвестно: это одно из многочисленных предложений, которые члены Ассоциации банков России выдвигали в рамках подготовки к прошедшей еще в конце мая встречи с руководством ЦБ РФ. Во вторник ЦБ опубликовал свод ответов на поступившие вопросы и предложения.

Практика показывает, что при включении российского финансового института в санкционный список российский депозитарий при поступлении указания о блокировке со стороны вышестоящего иностранного депозитария, осуществляющего учёт иностранных ценных бумаг (еврооблигации, депозитарные расписки, акции) - например, Euroclear/Clearstream, обязан открыть в этом вышестоящем депозитарии отдельный счет и вывести на него все ценные бумаги SDN-лица, пояснял автор предложения. Это касается как бумаг на его собственном счете-депо, так и бумаг на счёте номинального держателя (то есть принадлежащих клиентам санкционного лица), что создает существенный риск ущемления прав клиентов.

"Предлагается разработать меры по защите российских компаний, банков и граждан от необоснованных ограничений на распоряжение ценными бумагами и доходами от них, которые могут быть наложены со стороны иностранных финансовых институтов в рамках исполнения решений, принимаемых политическим руководством тех или иных государств. Одной из возможных мер могла бы стать подготовка законопроекта, устанавливающего обязанность российского национального депозитария/клиринговой организации (например, НРД) в случае поступления от вышестоящего иностранного депозитария/клиринговой организации указания о блокировке ценных бумаг, находящихся на номинальном счёте SDN-лица (то есть бумаг клиентов SDN-лица), осуществить симметричную (в стоимостном выражении) блокировку ценных бумаг на номинальном счёте данного вышестоящего депозитария в российском национальном депозитарии/клиринговой организации", - говорилось в поступившем в ЦБ предложении.

Поскольку большой объем операций иностранных клиентов на российском фондовом рынке (в первую очередь на "Московской бирже") осуществляется с использованием для расчетов номинального счета Euroclear/Clearstream в НРД, то такая норма "существенно снизит риски поступления со стороны этих иностранных депозитариев запросов на блокировку ценных бумаг, не принадлежащих непосредственно SDN-лицу", рассчитывал автор предложения, добавляя, что "с точки зрения международного права данная законодательная инициатива полностью укладывается в принцип взаимности".

ЦБ ответил, что предложенная неперсонализированная блокировка, предполагающая установление безусловной обязанности инфраструктурных организаций финансового рынка по блокировке ценных бумаг, учитываемых в пользу иностранного номинального держателя, "влечет существенный риск введения вторичных санкций в отношении российской финансовой инфраструктуры в целом".

С момента проведения встречи ЦБ с банкирами 26 мая ситуация уже неоднократно менялась. Спустя неделю после нее под санкции Евросоюза подпал ключевой элемент российской финансовой инфраструктуры - центральный депозитарий НРД (входит в группу "Московской биржи"). Теперь, чтобы Euroclear и Clearstream могли проводить операции с российскими ценными бумагами, они должны удостовериться, что НРД не получает от них никаких экономических выгод. НРД, в свою очередь, обнулил некоторые тарифы, после чего европейские центральные депозитарии получили право осуществлять соответствующие транзакции.

На пресс-конференции в сентябре глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что регулятор готов обсуждать различные варианты обмена активами, замороженными в России и за рубежом.

"Обмен активов тоже надо обсуждать. Как идею, мы ее не отбрасываем ни в коем случае", - сказала она, отметив неясность в вопросе, как провести справедливый обмен.