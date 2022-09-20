Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:04

ЦБ не поддержал идею защиты клиентов от санкций против финорганизаций симметричной блокировкой

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Идея защитить клиентов тех организаций финансового рынка, которые подпадают под иностранные санкции, от блокировки активов посредством принятия закона о симметричной блокировке не нашла поддержки у Банка России.

Кто конкретно выступил автором данной инициативы, неизвестно: это одно из многочисленных предложений, которые члены Ассоциации банков России выдвигали в рамках подготовки к прошедшей еще в конце мая встречи с руководством ЦБ РФ. Во вторник ЦБ опубликовал свод ответов на поступившие вопросы и предложения.

Практика показывает, что при включении российского финансового института в санкционный список российский депозитарий при поступлении указания о блокировке со стороны вышестоящего иностранного депозитария, осуществляющего учёт иностранных ценных бумаг (еврооблигации, депозитарные расписки, акции) - например, Euroclear/Clearstream, обязан открыть в этом вышестоящем депозитарии отдельный счет и вывести на него все ценные бумаги SDN-лица, пояснял автор предложения. Это касается как бумаг на его собственном счете-депо, так и бумаг на счёте номинального держателя (то есть принадлежащих клиентам санкционного лица), что создает существенный риск ущемления прав клиентов.

"Предлагается разработать меры по защите российских компаний, банков и граждан от необоснованных ограничений на распоряжение ценными бумагами и доходами от них, которые могут быть наложены со стороны иностранных финансовых институтов в рамках исполнения решений, принимаемых политическим руководством тех или иных государств. Одной из возможных мер могла бы стать подготовка законопроекта, устанавливающего обязанность российского национального депозитария/клиринговой организации (например, НРД) в случае поступления от вышестоящего иностранного депозитария/клиринговой организации указания о блокировке ценных бумаг, находящихся на номинальном счёте SDN-лица (то есть бумаг клиентов SDN-лица), осуществить симметричную (в стоимостном выражении) блокировку ценных бумаг на номинальном счёте данного вышестоящего депозитария в российском национальном депозитарии/клиринговой организации", - говорилось в поступившем в ЦБ предложении.

Поскольку большой объем операций иностранных клиентов на российском фондовом рынке (в первую очередь на "Московской бирже") осуществляется с использованием для расчетов номинального счета Euroclear/Clearstream в НРД, то такая норма "существенно снизит риски поступления со стороны этих иностранных депозитариев запросов на блокировку ценных бумаг, не принадлежащих непосредственно SDN-лицу", рассчитывал автор предложения, добавляя, что "с точки зрения международного права данная законодательная инициатива полностью укладывается в принцип взаимности".

ЦБ ответил, что предложенная неперсонализированная блокировка, предполагающая установление безусловной обязанности инфраструктурных организаций финансового рынка по блокировке ценных бумаг, учитываемых в пользу иностранного номинального держателя, "влечет существенный риск введения вторичных санкций в отношении российской финансовой инфраструктуры в целом".

С момента проведения встречи ЦБ с банкирами 26 мая ситуация уже неоднократно менялась. Спустя неделю после нее под санкции Евросоюза подпал ключевой элемент российской финансовой инфраструктуры - центральный депозитарий НРД (входит в группу "Московской биржи"). Теперь, чтобы Euroclear и Clearstream могли проводить операции с российскими ценными бумагами, они должны удостовериться, что НРД не получает от них никаких экономических выгод. НРД, в свою очередь, обнулил некоторые тарифы, после чего европейские центральные депозитарии получили право осуществлять соответствующие транзакции.

На пресс-конференции в сентябре глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что регулятор готов обсуждать различные варианты обмена активами, замороженными в России и за рубежом.

"Обмен активов тоже надо обсуждать. Как идею, мы ее не отбрасываем ни в коем случае", - сказала она, отметив неясность в вопросе, как провести справедливый обмен.

ЦБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Мосбиржа с 3 октября приостановит торги фунтом стерлингов из-за проблем в расчетах

Мосбиржа с 3 октября приостановит торги фунтом стерлингов из-за проблем в расчетах

Бюджет РФ на 2023-2025 годы планируется с дефицитом 2%, 1,4% и 0,7% ВВП

Индекс Мосбиржи в падении пробил 2200 пунктов, после этого наметился отскок

Индекс МосБиржи упал ниже 2300п впервые с конца августа из-за роста геополитических рисков

Ветеран российской фининдустрии Белла Златкис покинула правление Сбербанка

"АвтоВАЗ" предложил разрешить использование маткапитала для покупки первой машины

"АвтоВАЗ" предложил разрешить использование маткапитала для покупки первой машины

Рост цен производителей в Германии в августе достиг рекордных 45,8%

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });