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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:37

Девелопер Etalon Group в I полугодии увеличил чистую прибыль по МСФО в 9 раз

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Девелопер Etalon Group в I полугодии 2022 года увеличил чистую прибыль по МСФО в девять раз по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года, до 11,7 млрд рублей, говорится в отчете компании.

Выручка сократилась на 18,5%, до 32,7 млрд рублей.

Консолидированная валовая прибыль до распределения стоимости приобретения активов (PPA) в январе-июне уменьшилась на 31,4%, до 10,5 млрд рублей, скорректированная на стоимость приобретения активов - на 29%, до 9,8 млрд рублей.

Чистый корпоративный долг группы по состоянию на 30 июня 2022 года составил 2,5 млрд рублей против 0,6 млрд рублей по итогам I полугодия 2021 года.

"За счет заключения сделки на крайне выгодных для нас условиях (в мае Etalon выкупил российский бизнес девелопера YIT за 4,6 млрд рублей - ИФ) компания достигла рекордной чистой прибыли в 11,7 млрд рублей. В то же время на выручку оказывали давление турбулентность рынка и снижение продаж год к году из-за временного сокращения предложения недвижимости Etalon Group. Валовая рентабельность в нашем основном сегменте девелопмента жилья по-прежнему находится на целевом уровне в 35%, несмотря на увеличение закупочных цен и логистических издержек", - цитирует пресс-служба главного исполнительного директора группы Геннадия Щербину.

По его словам, компания планирует продолжить активно наращивать портфель и расширять ассортимент продаж.

Etalon Group в I полугодии 2022 года сократила продажи на 61% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, до 9,638 млрд рублей.

Общий объем реализованной недвижимости упал на 57%, до 55,036 тыс. кв. м.

Etalon Group фокусируется на жилой недвижимости для среднего класса. По итогам 2021 года группа реализовала 446,48 тыс. кв. м недвижимости. По данным сайта группы, крупнейшим акционером Etalon Group является АФК "Система" (48,8%). Mubadala Investment Company принадлежит 6,3%, Kopernik Global Investors - 5%, Prosperity Capital - 4,1%. Еще 0,6% владеет менеджмент Etalon Group, free float - 35,2%.

Etalon Group
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