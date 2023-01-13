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Etalon Group в 2022 году увеличила ввод жилья на 74% до рекорда

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - В 2002 году девелопер Etalon Group увеличил объем ввода в эксплуатацию жилья на 74% к 2021 году, до 735 тысяч кв. м в рамках 19 своих проектов. В сообщении группы уточняется, что это рекордный показатель за всю историю компании.

Так, в Москве девелопер построил 344 тысячи кв. м жилья в прошлом году, в Петербурге - 338 тысяч кв. м, в остальных регионах в совокупности - 53 тысячи кв. м.

"За последние несколько лет мы заметно расширили портфель проектов и географию присутствия: компания реализует новые проекты на пяти перспективных региональных рынках, а в мае 2022 года завершила сделку по приобретению российского подразделения концерна YIT. Благодаря активному органическому и неорганическому росту к концу года нам удалось ввести в эксплуатацию рекордный объем недвижимости, в том числе в новых регионах - Казани, Екатеринбурге и Свердловской области", - прокомментировал через пресс-службу главный исполнительный директор группы Геннадий Щербина.

Etalon Group фокусируется на жилой недвижимости для среднего класса. По данным сайта группы, крупнейшим акционером Etalon Group является АФК "Система" (48,8%). Mubadala Investment Company принадлежит 6,3%, Kopernik Global Investors - 5%, Prosperity Capital - 4,1%. Еще 0,6% владеет менеджмент Etalon Group, free float - 35,2%.

Etalon Group Геннадий Щербина Москва Петербург Свердловская область АФК Система Mubadala
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