"Кисточки финанс" и бондхолдеры заключили мировую в суде

Стороны утвердили график платежей по облигациям

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - ООО "Кисточки финанс" и представитель владельцев облигаций компании серии БО-П01 - ООО "Юнилайн капитал менеджмент" (ЮЛКМ) заключили в Арбитражном суде Петербурга и Ленинградской области мировое соглашение.

Производство по делу о взыскании с эмитента задолженности перед владельцами облигаций прекращено, одобрен график выплат в рамках реструктуризации, сообщил представитель владельцев облигаций.

По условиям мирового соглашения ООО "Кисточки финанс" обязуется в соответствии с графиком платежей по мировому соглашению уплатить ООО "ЮЛКМ" путем перечисления денежных средств на специальный счет представителя владельцев облигаций в НРД следующие суммы: 30 млн рублей (непогашенную часть номинала по выпуску) и 1 479 360 рублей задолженности по процентам за пользование суммой займа за период с 2 июня по 30 сентября 2022 года.

Ранее сообщалось, что компания в рамках предварительного голосования по условиям реструктуризации выпуска облигаций серии БО-П01 не смогла собрать достаточного количества проголосовавших владельцев бондов, в связи с чем решила обратиться в суд.

Как сообщил "Интерфаксу" организатор выпуска - ООО "Юнисервис капитал", условия реструктуризации претерпели небольшие изменения. В частности, погашение номинала на 30 млн рублей предусматривает пролонгацию срока займа на 36 месяцев, первый платеж должен пройти 30 октября 2022 года. Ставка на первые 12 купонных платежей (с учетом задолженности за 4 месяца с наступления техдефолта по конец сентября) составит 20% годовых, далее 15% годовых. Купоны ежемесячные.

В середине июня ООО "Кисточки финанс" допустило дефолт при погашении 75% от номинала выпуска облигаций серии БО-П01 на сумму 30 млн рублей.

Последний купон на сумму 493,2 тысячи рублей, а также 25% от номинальной стоимости выпуска на 10 млн рублей компания 2 июня (в дату погашения выпуска) смогла выплатить владельцам. О произошедшей ситуации эмитент сообщил еще 11 мая и озвучил намерение предложить инвесторам план реструктуризации в отношении оставшихся 75% выпуска.

Компания разместила трехлетний выпуск БО-П01 объемом 40 млн рублей в июне 2019 года по ставке ежемесячного купона 15% годовых. Номинал одной облигации - 10 тысяч рублей.

Других выпусков в обращении у компании нет.

"Кисточки финанс" владеет 23 студиями маникюра и педикюра в Петербурге и Ленинградской области. Выручка компании за первый квартал 2022 года составила 4,8 млн рублей, ожидаемая выручка за год - 20 млн рублей. Сейчас компания активно работает над продажей франшиз.

По данным ЕГРЮЛ, бенефициар компании - Игорь Рудзий, он же является CEO УК People&People (в портфель которой входят "Грузовичкоф", "Таксовичкоф" и др.).