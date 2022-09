Фондовые индексы США закрылись в плюсе в преддверии заседания ФРС

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили волатильную сессию понедельника ростом, отыграв наблюдавшееся в начале торгов снижение.

Главным событием для инвесторов на этой неделе станет сентябрьское заседание Федеральной резервной системы (ФРС), которое завершится в среду. Аналитики в целом ожидают очередного повышения ставки на 75 базисных пунктов, хотя некоторые экономисты допускают вероятность еще большего подъема - сразу на 100 б.п.

"Неожиданно резкий подъем на 100 б.п. - один из способов послать рынкам сильный "ястребиный" сигнал, но мы думаем, что большинство руководителей ФРС сочтут, что риски такого шага перевешивают преимущества, - написали экономисты Citigroup Inc. - Финансовые условия в целом ужесточились после слабых данных об инфляции, опубликованных на прошлой неделе, и уже нет столь острой необходимости к дополнительному ужесточению со стороны центробанка".

За неделю, прошедшую с публикации отчета об августовской инфляции в США, индекс S&P 500 потерял порядка 6%. Данные указали на снижение темпов роста потребительских цен в прошлом месяце до 8,3% с 8,5% месяцем ранее, но подъем все равно оказался выше прогнозов рынка.

Также в понедельник стало известно, что индекс доверия американских строительных компаний к экономике страны, рассчитываемый Национальной ассоциацией жилищно-строительных компаний (NAHB), в сентябре снизился по итогам девятого месяца подряд. Значение индикатора составило минимальные с мая 46 пунктов по сравнению с 49 пунктами в августе, тогда как аналитики ожидали менее значительного снижения индикатора - до 47 пунктов.

Акции AutoZone подешевели в понедельник на 3,1%, хотя эта сеть магазинов по продаже автомобильных запчастей и аксессуаров по итогам четвертого квартала 2022 финансового года зафиксировала чистую прибыль и выручку выше ожиданий рынка.

Цена бумаг Roblox упала на 6,1% после снижения на 9,2% в пятницу. Аналитиков разочаровала презентация новых функций разработчика онлайн-платформы видеоигр и августовские показатели компании.

Капитализация Ralph Lauren Corp. увеличилась на 3%, после того как американский дом моды анонсировал планы выплатить акционерам $2 млрд в виде дивидендов и выкупа акций до конца 2025 финансового года.

Акции Meta Platforms Inc. (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) подорожали на 1,2%. Ранее капитализация компании впервые с 7 января 2019 года падала ниже отметки $400 млрд. С исторического максимума, зафиксированного в сентябре 2021 года, рыночная стоимость упала почти на 65%.

Индекс Dow Jones Industrial Average в понедельник вырос на 197,26 пункта (0,64%) и составил 31019,68 пункта.

Лидерами роста в индексе стали бумаги Nike Inc. (+3%) и Apple Inc. (+2,5%), а лидером снижения - акции Merck & Co., подешевевшие на 1,2%.

Standard & Poor's 500 повысился на 26,56 пункта (0,69%) - до 3899,89 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 86,62 пункта (0,76%) и составил 11535,02 пункта.